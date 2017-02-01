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Заменить водительские права можно в МФЦ

Общество
Там же можно получить международное водительское удостоверение

Москва, 1 февраля 2017, 00:05 — REGNUM  Сегодня, 1 февраля, в России упростится замена прав для водителей — теперь права заменить можно не только в ГИБДД, а в МФЦ, сообщает ИА REGNUM.

Получить международное водительское удостоверение и заменить права в случае истечения срока действия, порчи или утери можно будет не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах, работающих по системе единого окна. Список документов тот же самый, что в ГИБДД: заявление, документ, удостоверяющий личность, действующая медицинская справка, квитанция об оплате.

Что касается Москвы, то 1 февраля замена удостоверений будет возможна в десяти МФЦ. Новый сервис появится в офисах районов Останкинский, Марьина роща, Дорогомилово, Лефортово, Нижегородский, Донской, Беговой, Покровское-Стрешнево, Обручевский, Восточное Измайлово, Матушкино и Красносельский. Там же можно будет оформить права международного образца. Готовое удостоверение можно будет забрать уже через пять календарных дней. Если эксперимент признают удачным, услугу начнут предоставлять во всех столичных МФЦ.

Напомним, 14 января 2016 года состоялось заседание правительства РФ, в ходе которого было принято решение упростить замену прав. Тогда Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи, Минэкономразвития, ФМС внести соответствующие изменения и дополнения в перечень услуг, оказываемых ФМЦ,

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