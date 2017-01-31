В 2017 году в российских школах будет создано 98 тыс. новых мест

Москва, , 14:51 — REGNUM Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, сообщается на сайте правительства РФ.

Субсидии в размере 25 млрд рублей распределены между бюджетами 57 субъектов Федерации.

Средства аправляются на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.

Принятое решение будет способствовать формированию условий для получения качественного общего образования. В 2017 году в общеобразовательных организациях будет создано не менее 98 тыс. новых мест.