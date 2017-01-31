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За эпидсезон в Зауралье 76 человек подхватили «гонконгский грипп»

Общество
В Кургане и Шадринске закрыли школы до особого распоряжения

Курган, 31 января 2017, 13:31 — REGNUM  Вслед за Шадринском, эпидемия гриппа настигла столицу Курганской области. С 31 января школы города Кургана закрыты на карантин. Такое решение принято на заседании регионального штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По информации управления Роспотребнадзора по Курганской области с 23 по 27 января в Зауралье зарегистрировано более 13 тысяч 800 случаев острых респираторных вирусных инфекций. В том числе 33 случая гриппа типа А (H3N2), названный «гонконгским». В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом находится выше порогового уровня на 98%. Темпы прироста за неделю составили 65,3%. Рост числа заболевших регистрируется во всех возрастных группах. Доля учащихся среди заболевших по области составляет 37,4%. Самое большое превышение порогового уровня заболеваемости отмечено в городах Кургане, Шадринске и Катайске, а также Варгашинском, Шумихинском, Целинном, Кетовском, Притобольном и Альменевском районах.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число госпитализированных значительно ниже: по региону — на 29%, по Кургану — на 27,7%. Проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия. Тяжелых случаев и летальных исходов нет.

В Кургане вышло распоряжение приостановить учебный процесс в школах с 31 января. Аналогичное решение было принято в Шадринске 27 января.

Всего в эпидсезон в Курганской области зарегистрировано 76 случаев гриппа типа А (H3N2). В Зауралье от гриппа привиты 40,2% населения области.

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Грипп, ОРЗ
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