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Челябинский цирк планируют реконструировать к саммиту ШОС

Общество
Возможно, реконструкция будет завершена в 2018 году

Челябинск, 31 января 2017, 13:23 — REGNUM  В Челябинске намерены реконструировать здание цирка и возвести новое здание общежития для артистов. Модернизация архитектурных объектов предполагается до проведения планируемых саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Обсуждение вопросов преобразования значимых городских объектов Челябинска состоялись на совещании генерального директора «Российской государственной цирковой компании» Дмитрия Иванова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Губернатор отметил, что здание цирка было построено 40 лет назад, и в настоящее время уже не отвечает современному времени. Тем более необходимы преобразования в связи с тем, что произойдут серьезные изменения ландшафта из-за новых построек к саммитам ШОС и БРИКС.

«На достаточно компактном земельном участке вблизи набережной реки Миасс мы должны разместить ряд крупных объектов, включая конгресс-холл, гостиницу и медиа-центр. Нужно радикально улучшить внешний вид действующих зданий и сооружений, включая здание цирка. И определиться со зданием общежития, поскольку его внешний вид диссонирует даже с действующей окружающей обстановкой», — пояснил Борис Дубровский.

Московский чиновник — генеральный директор «Российской государственной цирковой компании» Дмитрий Иванов, проявил полную солидарность с планами по реконструкции зданий цирка и общежития, и сообщил, что полная реконструкция Челябинского цирка, при котором будет изменен его архитектурный облик произойдет, согласно планам, в 2018. При этом было отмечено, что и внутреннее обустройство цирка, его технологическое оборудование, — будет модернизировано.

Отметим, региональные власти активно продвигают идею проведения в Челябинске саммита ШОС и БРИКС. Но пока решения о проведении саммита на официальном федеральном уровне не принято. Под международные мероприятия правительство Челябинской области рассчитывает получить федеральное финансирование. Уже сейчас идет активное информирование и приглашение частных инвесторов вложиться в строительство гостиниц, так как к саммитам по оценкам экспертов, в Челябинске должны появиться несколько тысяч качественных комфортабельных современных гостиничных мест. Однако частный бизнес не спешит вкладываться, так как не может просчитать возможность загрузки объектов после проведения саммита ШОС и БРИКС.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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