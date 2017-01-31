Прожиточный минимум в Зауралье вновь снизился

По сравнению с третьим кварталом 2016 года сократился в четвертом на 78 рублей

Курган, , 13:17 — REGNUM Величина прожиточного минимума в Зауралье за IV квартал 2016 года в расчете на душу населения составила 9 тыс. 142 рублей, что на 1,8% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение произошло за счет удешевления стоимости непродовольственных товаров и услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс — службе главы региона.

Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 9 тыс. 774 руб., для детей — 9 тыс. 519 руб., для пенсионеров — 7 тыс. 592 рублей.

Напомним, за III квартал 2016 года был установлен прожиточный минимум в расчете на душу населения в 9 тыс. 310 рублей, что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Для трудоспособного населения он составил 9 тыс. 967 рублей, для детей — 9 тыс. 690 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 707 рублей.

Величина прожиточного минимума в Курганской области за IV квартал 2015 года в расчете на душу населения составила 8 793 рублей.

Отметим, что величина прожиточного минимума применяется в качестве расчетного критерия для определения права на получение ряда мер государственной и социальной помощи: выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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