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Путин поручил организовать выдачу биометрических паспортов во всех МФЦ

Общество
Соответствующий доклад должен быть сделан до 15 октября 2017 года

Москва, 31 января 2017, 13:10 — REGNUM  Правительству РФ поручено организовать предоставление услуги по оформлению и выдаче российских загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации (биометрические паспорта) в всех многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Отмечается, что для предоставления этой услуги должны быть предусмотрены необходимые помещения и оборудование. Соответствующий доклад должен быть сделан до 15 октября 2017 года.

Напомним, в биометрический паспорт встраивается специальная микросхема с фотографией владельца и его данными (фамилией, именем, отчеством, датой рождения, номером паспорта).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому российские граждане с 1 февраля 2017 года смогут получить паспорт в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ. Пока в этих центрах проводится только прием документов для паспорта, а затем сотрудники передают бумаги в МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: МФЦ начнут выдавать паспорта граждан РФ с 2017 г

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Миграция, гражданство, паспортизация
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