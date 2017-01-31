Вторник, 31 Января 2017 года
13:45:16 МСК

«Остановка агрегатов» — челябинские металлурги ограничивают выбросы

Общество
В период действия неблагоприятных метеоусловий
Адольф фон Менцель. На металлургическом заводе. 1875 Адольф фон Менцель. На металлургическом заводе. 1875

Челябинск, 31 января 2017, 12:52 — REGNUM  Металлурги Челябинска перешли на особый режим работы. Снижены объемы производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе одного из местных комбинатов.

Январь 2017 года для Челябинска стал одним месяцев, в течение которого несколько раз объявлялись неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи со сложившейся погодной конфигурацией в приземном слое атмосферы складывались метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, и поэтому возникали неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия. В результате чего службами Челябинска объявлялись предупреждение о возникновении НМУ первой степени и второй степени.

На текущий момент в городе, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), действуют НМУ второй степени. Также информация о периоде действия НМУ передаются отдельным предприятиям, которые обязаны предпринимать меры по снижению выбросов.

Так, на информацию Челябинского ЦГМС откликнулись предприятия, которые являются одними из значительных источников выбросов, влияющих на атмосферу в городе: Челябинские предприятия Группы «Мечел» — ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) и ООО «Мечел-Кокс». ЧМК принял решение в период действия НМУ приостановить работу ряда агрегатов, а «Мечел-Кокс» снизить объемы производства кокса и сократить расход газа на обогрев коксовых батарей. Помимо этого на производственных площадках предполагается ограничить использование автотранспорта, и сократить погрузочно-разгрузочные работы, что соотносится с требованиями к принятию необходимых мер предприятиями в период действия НМУ.

Контроль за результатами мер по снижению выбросов выполняет независимая аккредитованная лаборатория ООО «Центр охраны труда и экологической безопасности», которая производит отбор проб и анализ данных.

Отметим, также свой вклад в загрязнение окружающей среды вносит транспорт. В комитете по экологии и природопользованию администрации Челябинска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. А в городском управлении здравоохранения не стали давать комментарий по поводу обращений граждан к медикам в связи с неблагоприятными условиями, попросив официальный запрос.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловВ сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Алексей Банников«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Культура
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевForeign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
ВаршаваПольша Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловОбаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit‍
ЭдинбургВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Галина ЧармадоваМосква. Мастерство. Предельная точность
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
31.01.17
Алексей Юсев«Рай» для избранных Кончаловским
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
ВашингтонСША Банковское дело Экономика
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное