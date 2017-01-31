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Дело IKEA: ВС выявил множество нарушений в решениях смоленских судов

Общество
Ранее Верхновный суд снял арест со счетов IKEA на сумму 507 млн рублей

Москва, 31 января 2017, 12:52 — REGNUM  Верховный суд признал решения нижестоящих Краснинского районного и Смоленского областного судов незаконными, при этом в ходе проверки было выявлено множество нарушений норм материального и процессуального права. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом говорится в опубликованной Верховным судом России мотивировочной части решения, по которому ранее был снят арест со счетов IKEA на сумму 507 млн рублей в пользу предпринимателя Константина Пономарева.

«Нарушение приведённых выше норм процессуального права, акта их толкования и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации было неправомерно отвергнуто судебными инстанциями, что повлекло вынесение по настоящему делу незаконного решения», — говорится в определении Верховного суда.

Как указывает Верховный суд, действия смоленских судов нарушили гарантированного Конституцией России права компании на судебную защиту — IKEA была лишена возможности представлять доказательства и участвовать в их исследовании.

В частности, Краснинский суд рассматривал доказательства и даже назначал проведение экспертиз без участия представителей компании. Как указали в Верховном суде, Краснинский районный суд пересмотрел факты, уже установленные ранее арбитражными судами Москвы и Московской области, на что также не имел никаких полномочий.

При этом дело попало в суд поселка Красный Смоленской области, несмотря на то, что оно должно было слушаться по месту регистрации компании в Химках, что также является нарушением норм подсудности.

В свою очередь, нарушение норм материального права Верховный суд усмотрел в том, что судья Краснинского суда Смоленской области Ирина Цуцкова безосновательно признала ничтожными положения соглашения об урегулировании споров между IKEA и компаниями Пономарева.

Согласно этому мировому соглашению, предприниматель получил в 2010 году от IKEA 25 млрд рублей. При этом, как указал адвокат «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Виктор Степанов, представляющий интересы IKEA в судах, действительность данного соглашения никем не ставилась под сомнение, и была подтверждена вступившими в законную силу судебными актами, проверенными как Высшим Арбитражным судом России, так и Верховным судом.

«Главными итогами рассмотрения дела мы считаем прямое указание Верховного Суда РФ на недопустимость игнорирования ранее вынесенных решений по спорам с компаниями, подконтрольными Пономареву, а также перенос дальнейших разбирательств по месту нахождения ответчика — компании IKEA», — заявил заместитель управляющего бюро «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

Конфликт предпринимателя Константина Пономарева с IKEA длится уже десять лет. Сначала стороны вели спор по поводу аренды электрогенераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, однако затем бизнесмен подал новый иск к компании. В августе Краснинский суд постановил взыскать с IKEA 507 млн рублей, а в октябре это решение подтвердил Смоленский областной суд.

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Тем не менее, 17 января Верховный суд РФ отменил решение Краснинского районного суда. В соответствии с решением Верхновного суда дело было направлено на новое рассмотрение в Химкинский городской суд Московской области. В связи с этим делом депутаты Государственной Думы также обратились к председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия судьи Краснинского суда Смоленской области.

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