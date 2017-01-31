Каждый четвертый ярославец зарегистрирован на портале госуслуг

Ярославль, , 12:34 — REGNUM Более трехсот тысяч жителей Ярославской области стали пользователями портала госуслуг. Половина из них присоединились к порталу в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Согласно майским указам Президента, как минимум, 70% жителей к 2018 году должны иметь возможность получать госуслуги в электронном виде. На сегодняшний момент в Ярославской области уже 300 тысяч человек зарегистрированы на портале госуслуг. А это каждый четвертый житель области.

«За 2016 год было оказано более 8 миллионов региональных и муниципальных услуг. Из них около половины — в электронном виде. Это на 1 миллион больше, чем в 2015 году. В 2017 году у граждан появится экономическая мотивация заказывать госуслуги через портал. При подаче заявления о предоставлении госуслуги в электронной форме предусмотрена 30-процентная льгота по оплате государственной пошлины», — сказал директор областного департамента информатизации и связи Михаил Городилов.