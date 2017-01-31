Вторник, 31 Января 2017 года
13:43:41 МСК

Каждый четвертый ярославец зарегистрирован на портале госуслуг

Общество
Жители региона получили за год 8 миллионов услуг
Госуслуги
Иллюстрация: Minsvyaz.ru
Госуслуги

Ярославль, 31 января 2017, 12:34 — REGNUM  Более трехсот тысяч жителей Ярославской области стали пользователями портала госуслуг. Половина из них присоединились к порталу в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Согласно майским указам Президента, как минимум, 70% жителей к 2018 году должны иметь возможность получать госуслуги в электронном виде. На сегодняшний момент в Ярославской области уже 300 тысяч человек зарегистрированы на портале госуслуг. А это каждый четвертый житель области.

«За 2016 год было оказано более 8 миллионов региональных и муниципальных услуг. Из них около половины — в электронном виде. Это на 1 миллион больше, чем в 2015 году. В 2017 году у граждан появится экономическая мотивация заказывать госуслуги через портал. При подаче заявления о предоставлении госуслуги в электронной форме предусмотрена 30-процентная льгота по оплате государственной пошлины», — сказал директор областного департамента информатизации и связи Михаил Городилов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Центры государственных услуг «Мои документы»
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловВ сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Алексей Банников«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Культура
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевForeign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
ВаршаваПольша Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловОбаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit‍
ЭдинбургВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Галина ЧармадоваМосква. Мастерство. Предельная точность
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
31.01.17
Алексей Юсев«Рай» для избранных Кончаловским
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
ВашингтонСША Банковское дело Экономика
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное