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ЦБ поддерживает изъятие единственного жилья у должника

Общество
При этом настаивает на доработке инициативы
Центральный банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 31 января 2017, 12:29 — REGNUM  Центральный банк (ЦБ) концептуально поддерживает законопроект Минюста об изъятии единственного жилья должника, сообщила представитель ЦБ Любовь Григорьева в Общественной палате РФ.

«Концептуально мы поддерживаем этот законопроект, это идея неплохая, но все опасения должны быть учтены, конечно, законопроект требует серьезной доработки», — сказала она.

Предложенные Минюстом поправки разрешают отбирать у должника единственное жилье, если его площадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Кроме того, стоимость жилья должника должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и семье.

Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников

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