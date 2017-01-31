ЦБ поддерживает изъятие единственного жилья у должника

При этом настаивает на доработке инициативы

Москва, , 12:29 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) концептуально поддерживает законопроект Минюста об изъятии единственного жилья должника, сообщила представитель ЦБ Любовь Григорьева в Общественной палате РФ.

«Концептуально мы поддерживаем этот законопроект, это идея неплохая, но все опасения должны быть учтены, конечно, законопроект требует серьезной доработки», — сказала она.

Предложенные Минюстом поправки разрешают отбирать у должника единственное жилье, если его площадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Кроме того, стоимость жилья должника должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и семье.

Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.

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