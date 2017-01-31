Вторник, 31 Января 2017 года
13:44:54 МСК

Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников

Общество
Такие данные приведи в Федеральной службе судебных приставов

Москва, 31 января 2017, 12:18 — REGNUM  Порядка 20 тыс. человек могут лишиться жилья в случае принятия закона об изъятии единственного жилья у должников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом сообщила замглавы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Татьяна Игнатьева в Общественной палате РФ.

«Мы только ориентировочно можем сказать, примерный размер возможного обращения взыскания составляет в целом по всем категориям исполнительных производств не более 20 тысяч на всю страну», — сказала Игнатьева, отметив, что «это из 80 млн исполнительных производств, которые в 2016 году находились на оформлении в службе».

При этом, по словам представителя ФССП, в соответствии с позицией Верховного суда, приставы вправе налагать арест на единственное жилье должника, однако нечасто пользуются этой нормой.

Предложенные Минюстом поправки разрешают отбирать у должника единственное жилье, если его площадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Кроме того, стоимость жилья должника должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и семье.

Однако есть существенные ограничения. Действие этих поправок не распространяется на ипотечные квартиры и дома. Также должнику могут быть возвращены средства, полученные после продажи имущества, за вычетом суммы задолженности. Разработчики законопроекта уверены, что этих денег должно хватить на покупку нового жилья, соответствующего государственным нормам по площади.

Читайте ранее в этом сюжете: «Плодить бомжей — это не государственная политика»

Читайте развитие сюжета: ЦБ поддерживает изъятие единственного жилья у должника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловВ сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Алексей Банников«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Культура
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевForeign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
ВаршаваПольша Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловОбаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit‍
ЭдинбургВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Галина ЧармадоваМосква. Мастерство. Предельная точность
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
31.01.17
Алексей Юсев«Рай» для избранных Кончаловским
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
ВашингтонСША Банковское дело Экономика
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное