Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников

Москва, , 12:18 — REGNUM Порядка 20 тыс. человек могут лишиться жилья в случае принятия закона об изъятии единственного жилья у должников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом сообщила замглавы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Татьяна Игнатьева в Общественной палате РФ.

«Мы только ориентировочно можем сказать, примерный размер возможного обращения взыскания составляет в целом по всем категориям исполнительных производств не более 20 тысяч на всю страну», — сказала Игнатьева, отметив, что «это из 80 млн исполнительных производств, которые в 2016 году находились на оформлении в службе».

При этом, по словам представителя ФССП, в соответствии с позицией Верховного суда, приставы вправе налагать арест на единственное жилье должника, однако нечасто пользуются этой нормой.

Предложенные Минюстом поправки разрешают отбирать у должника единственное жилье, если его площадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Кроме того, стоимость жилья должника должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и семье.

Однако есть существенные ограничения. Действие этих поправок не распространяется на ипотечные квартиры и дома. Также должнику могут быть возвращены средства, полученные после продажи имущества, за вычетом суммы задолженности. Разработчики законопроекта уверены, что этих денег должно хватить на покупку нового жилья, соответствующего государственным нормам по площади.

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