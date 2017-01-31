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В Ярославле открылась выставка автомоделей Ярославского автозавода

Общество
Она приурочена к юбилею предприятия
Модели ЯАЗ
Иллюстрация: Yarregion.ru
Модели ЯАЗ

Ярославль, 31 января 2017, 11:57 — REGNUM  В здании Правительства Ярославской области открылась выставка мини-моделей автомобилей, некогда выпускавшихся в Ярославле. Она приурочена к 70-летию первого серийного дизеля Ярославского моторного завода (ранее — Ярославский автомобильный завод, ЯАЗ). Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, на выставке представлено около 60 мини-моделей машин, которые выпускались на ярославском автозаводе: автобусы, троллейбусы, грузовые машины.

Организатор выставки — коллекционер Андрей Лагузов. Особое внимание посетителей привлекли шестиколесный грузовик и двухэтажный троллейбус, курсировавший по московским улицам и проспектам с 1938 года.

«Кстати, в истории есть только два места производства этого двухэтажного транспорта — Великобритания и Ярославль. Мы должны постоянно подчеркивать, что наш регион является родиной российского двигателестроения и имеет стратегическое значение для страны», — считает Андрей Лагузов.

Всего в коллекции Лагузова около 3 000 маленьких машин — советских, европейских гоночных довоенных и просто игрушек. У ярославца есть отдельная коллекция автомобилей ручной работы, собранных всего в нескольких экземплярах. Коллекционер с единомышленниками вынашивают идею создать в Ярославле автомобильный музей. А пока он пишет книгу по истории Ярославского автозавода, она выйдет к концу года

«Выставка дает возможность узнать, чем славился Ярославский моторный завод в разные периоды своей 100-летней истории. Мы хотим сделать ее доступной для всех жителей региона», — отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

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