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В Мурманский морской торговый порт прибыл ледокол «Новороссийск»

Общество
Сегодня ледокол отправится в рейс в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа

Мурманск, 31 января 2017, 11:56 — REGNUM  

В Мурманский морской торговый порт прибыл ледокол «Новороссийск». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это первый рейс новейшего судна в арктические широты после начала его эксплуатации.

«Мурманские портовики произвели погрузку на судно партии строительных материалов и запасных частей для автомобильной техники, — отметил пресс-секретарь порта Богдан Хмельницкий. — Планируется, что уже сегодня «Новороссийск» отправится в рейс в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа.

По словам Хмельницкого, заход ледокола в Мурманский морской торговый порт открывает арктическую программу предприятия на 2017 год. «В ПАО «ММТП» планируют интенсифицировать работу на арктическом направлении, продолжить обработку грузов для строящихся инфраструктурных объектов на полуострове Ямал, а также на островах арктических архипелагов», — подчеркнул пресс-секретарь порта.

Напомним, «Новороссийск» — это третий и последний ледокол проекта 21 900М, построенный по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на «Выборгском судостроительном заводе» в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard. Два дизель-электрических ледокола этой серии — «Владивосток» и «Мурманск» уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне.

«Новороссийск» также планируется использовать в Северо-Западном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» на акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период», — сообщил Хмельницкий.

В начале февраля «Новороссийск» должен приступить к работе в Белом море, где он будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония подписания приемного акта дизель-электрического ледокола проекта 21 900М «Новороссийск» состоялась в Санкт-Петербурге в конце декабря 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ледокол «Новороссийск» сдали заказчику в Выборге

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