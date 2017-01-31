Более 5 млрд рублей взыскали приставы за вождение в нетрезвом виде
При этом приставы вернули гражданам порядка 10 млрд рублей долгов по зарплате
Москва, 31 января 2017, 11:38 — REGNUM Более 5 млрд рублей штрафов взыскали российские приставы с нетрезвых водителей, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков.
«В 2016 году приставы взыскали 5,3 млрд рублей штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения», — написал он в соцсети Twitter.
Одновременно приставы вернули гражданам 9,7 млрд рублей долгов по зарплате.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным на конец 2016 года за год в России произошло 14 809 пьяных ДТП, в которых погибли 3 978 и были ранены 20 243 человека.
Наказание за вождение в нетрезвом виде определено в виде штрафа в 30 тыс. рублей или лишения прав на 1,5−2 года.
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