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В Горно-Алтайске на 4% увеличивается плата за посещение детсадов

Общество
Последний раз плату повышали ровно год назад
Детский сад
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский сад

Горно-Алтайск, 31 января 2017, 11:36 — REGNUM  С 1 февраля 2017 года на 109 рублей (или 3,98%) увеличится плата, взимаемая с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в Горно-Алтайске. Размер платы теперь составит 2 845 рублей за одного ребенка в месяц, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В прошлом году в Республике Алтай было принято постановление, которым установлен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. В восьми районах и Горно-Алтайске максимальная плата за детсад установлена в размере 3 888 рублей в месяц, в Кош-Агачском районе — 4 073 рубля, в Улаганском — 4 036 рублей.

Последний раз родительская плата за присмотр и уход за детьми повышалась ровно год назад. Тогда размер родительской платы вырос на 20% или на 456 рублей и составил 2 736 рублей при полной стоимости содержания ребенка в детском саду в 7 480 рублей.

Напомним, что родители оплачивают только за присмотр и уход за детьми. Согласно федеральному законодательству, присмотр и уход за детьми — это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Таким образом, присмотр и уход за детьми — это мероприятия, направленные на обслуживание детей, привитие им санитарно-гигиенических навыков, оказание им помощи в удовлетворении бытовых потребностей. Все расходы, связанные с реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также расходы за содержание зданий исключаются из состава родительской платы.

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Обеспеченность детскими садами и яслями
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