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В Ярославской области Пенсионный фонд выселят из женского монастыря

Общество
А также расселят жилье на территории восстанавливающейся обители
Богоявленский монастырь
Иллюстрация: Yarregion.ru
Богоявленский монастырь

Углич, Ярославская область, 31 января 2017, 11:29 — REGNUM  В Ярославской области из углического Богоявленского женского монастыря в ближайшее время выселят сотрудников Пенсионного фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. О планах переселения стало известно после визита в Углич полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николая Овсиенко.

«Это место представляет собой большую историческую и культурную ценность, именно поэтому его необходимо благоустроить и сохранить для потомков», — сказал Николай Овсиенко.

Монастырю в настоящее время принадлежит лишь половина всей исторической территории. Сейчас ведется работа по передаче в его владение оставшейся части со зданием Пенсионного фонда и аварийными жилыми домами. Жильцам предоставляется благоустроенное современное жилье. По словам епископа Переславского и Угличского Федора, процесс расселения проходит спокойно. Специально под эти цели построено три новых многоквартирных дома.

Пенсионному фонду планирую представить место в здании Банка России.

«Наше здание, постройки 1979 года, было приобретено Фондом в 2002 году. Оно находится частично на территории монастыря, но не полностью. С 2010 года монастырь стал восстанавливаться, а в конце 2016 года была озвучена идея передать наше здание монастырю Местный филиал ЦБР готов предоставить нам здание, но на его реконструкцию потребуется примерно 2,5 миллиона рублей. Переехать туда мы должны к 2018 году», — сообщила ИА REGNUM сотрудник пресс-службы Пенсионного фонда России по Ярославской области Елена Гилевская.

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