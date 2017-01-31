В Новосибирской области сохраняется естественный прирост населения

Новосибирск, , 11:38 — REGNUM В Новосибирской области при сохранении нынешних темпов прироста населения к 2025 году будет проживать 2,9 миллиона человек, об этом на встрече с журналистами сегодня, 31 января, сообщил губернатор региона Владимир Городецкий.

Отметим, что в регионе сейчас ведется работа в рамках «Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области на 2008−2025 годы», утвержденной в 2007 году. И, по мнению главы области, выполнение программных мероприятий оказало позитивное влияние на изменение ситуации, связанной с рождаемостью, смертностью и миграцией — это подтверждается постоянным улучшением демографических показателей. По официальным данным, пятый год подряд в регионе сохраняется естественный прирост населения.

Как отметили ИА REGNUM в новосибирском правительстве, демографическая политика области ориентирована в первую очередь на стимулирование рождения второго и третьего ребёнка — при оказании помощи семьям применяется дифференцированный подход, в зависимости от количества детей. Также в последние годы увеличено число мер социальной поддержки многодетных семей, «делается ставка на политику семейного благополучия, экономическую устойчивость семей».

Так, в соответствии с региональным законом «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей» при рождении третьего или последующих детей начиная с 1 января 2012 года вручается сертификат на получение областного семейного капитала в размере ста тысяч рублей (с последующей его индексацией). С введением материнского и семейного капиталов, а также ежемесячной выплаты (в размере величины прожиточного минимума в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет) увеличилась доля рождений вторых и последующих детей: с 54% в 2013 году до 61% в 2016 году. Действуют и другие меры поддержки многодетных семей.

Важной составляющей демографической политики новосибирские власти также называют сохранение и укрепление здоровья населения. Так, в целях снижения смертности региональное министерство здравоохранения предпринимает действия, направленные на профилактику и лечение сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, заболеваний туберкулезом, совершенствование оказания медицинской помощи больным гепатитами В и С. И по данным, которые ИА REGNUM предоставили в региональном правительстве, в результате этих действий отмечена положительная динамика снижения смертности за десять месяцев 2016 года в сравнении с 2015 годом от болезней системы кровообращения на 5,3%, от новообразований — на 4,7%, от туберкулеза — на 24,5%.

В 2016 году продолжалась реализация госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». За январь — ноябрь 2016 года в область прибыло более 6,5 тыс. соотечественников. За время реализации программы с 2009 года в регион на постоянное место жительства прибыло около 22 тысяч человек. По количеству прибывших соотечественников Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и пятое — в России.

«В 2017 году основные задачи органов государственной власти будут направлены на сохранение и улучшение достигнутых результатов демографической политики, повышение качества жизни семей с детьми, формирование у молодежи готовности к созданию и сохранению семьи», — заявил сегодня губернатор.

Отметим, что, согласно официальным данным, на момент формирования «Программы мер по демографическому развитию Новосибирской области на 2008−2025 годы» в 2007 году коэффициент естественной убыли составлял 4,6 промилле, коэффициент рождаемости — 10,5, коэффициент смертности — 15,1. На начало 2008 года в регионе проживало 2 млн 647 тыс. человек. В 2016 году естественный прирост населения за период январь — октябрь составил 1,0 промилле, при коэффициенте рождаемости 14,1 промилле и коэффициенте смертности 13,1. Численность постоянного населения Новосибирской области на 1 ноября 2016 года составила 2 млн 775 тыс. человек. К 2025 году предполагается обеспечить постепенный переход к росту численности населения области до уровня 2,9 млн человек.