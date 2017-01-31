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Свиной и гонконгский: каким гриппом болеют омичи

Общество
В Омске зарегистрировано 14 486 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в Омской области — 20 895 случаев

Омск, 31 января 2017, 06:44 — REGNUM  В Омской области с 23 по 29 января зарегистрировано 20 895 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 105,63 на 10 тыс. населения, что на 61,05% выше уровня эпидемического порога заболеваемости.

В Омске зарегистрировано 14 486 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости — 123,40 на 10 тыс. населения, что на 74,05% выше уровня эпидпорога.

Эпидемическое распространение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах. Но наибольшее превышение эпидпорога — в возрастной группе 7−14 лет (порог превышен по области на 120,01%; по Омску — на 113,25%).

С сентября 2016 года, то есть с начала нынешнего эпидсезона, лабораторно подтверждено 124 случая гриппа, в том числе 56 случаев гриппа А, 57 случаев A/H3N2 (так называемый гонконгский грипп — прим. ИА REGNUM ), два случая A/H1N1 pdm (свиной грипп — прим. ИА REGNUM ) и девять случаев гриппа В.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 16 по 22 января в Омской области было зарегистрировано 16 014 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. В Омске — 12 456 случаев. В 15 районах региона, а также в городе Омске с 26 января ввели карантин по гриппу и ОРВИ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске и в 15 районах области ввели карантин по гриппу

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Грипп, ОРЗ
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