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Всего за 48 часов граждане КНР потратили 316 млрд юаней

Общество
За первые два дня общенациональных каникул доходы от туризма составили почти $46 млрд

Пекин, 31 января 2017, 06:41 — REGNUM  Китайская национальная туристическая администрация опубликовала статистику, согласно которой с начала общенациональных каникул в КНР, приуроченных к празднованию Чуньцзе, было совершено более 258 млн туристических поездок, что на 14,2% больше, чем в 2016 г.

За первые 48 часов каникул жители Китая потратили более 316 млрд юаней, что на 16% превысило показатели предыдущего года. Как ожидается, в 2017 г. суммарное количество внутренних поездок по стране превысит отметку в 343 млн, пишет «Чжунго синьвэнь».

Главный туристический орган страны призвал местные власти активизировать усилия по обеспечению безопасности во время общенациональных каникул.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в период национальных каникул, посвященных празднованию Чуньцзе, более известному как Китайский новый год, не менее 6 млн туристов из Китая совершат зарубежные поездки.

Читайте ранее в этом сюжете: Туризм по-китайски: Более 6 млн граждан КНР посетят зарубежные страны

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Туризм
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