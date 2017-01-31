Вторник, 31 Января 2017 года
07:04:42 МСК

Для рано уволившихся сельских врачей новосибирские власти ввели наказание

Общество
Медицинский работник теперь должен вернуть часть единовременной выплаты строго в тридцатидневный срок, иначе за каждый день просрочки будет начисляться пеня

Новосибирск, 31 января 2017, 06:52 — REGNUM  Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, согласно которому медработники, переехавшие в сельскую местность и получившие единовременную компенсацию, но уволившиеся, не отработав установленный срок, должны вернуть в бюджет часть выплаты, иначе за каждый день просрочки придется заплатить дополнительно.

Согласно региональному постановлению от 13 февраля 2012 года, медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты Новосибирской области предоставляются единовременные компенсационные выплаты.

Единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельские населенные пункты или переехавшим из другого населенного пункта.

При этом медработник обязан работать по основному мету работы в течение пяти лет. Если он отработал меньше этого срока и решил разорвать договор, то должен вернуть часть единовременной выплаты — размер возвращаемой суммы зависит от отработанного по договору сроку. Срок возврата — 30 дней после расторжения договора.

В постановлении от 24 января 2017 года указывается, что «в случае нарушения тридцатидневного срока возврата части единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорционально неотработанному пятилетнему периоду, медицинский работник обязан уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы части выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора пропорционально неотработанному пятилетнему периоду, за каждый день просрочки».

Изменения коснутся медицинских работников, которые переехали на работу в села или поселки региона в 2016 году. Также в документе отмечается, что в 2016 году денежные средства для единовременных компенсаций выделяли фонд обязательного медицинского страхования (60%) и бюджет Новосибирской области (40%).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кадровые проблемы в медицине
Главное сегодня
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Дмитрий Буянов«Больше бургеров — больше демократии!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
30.01.17
Бывшие белорусские оппозиционеры симпатизируют Русскому миру
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Общество
NB!
30.01.17
Назарбаев объявил начало «третьей модернизации» в Казахстане
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«Мы последние белые, Европа сдалась» — Жириновский о мигрантах
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
ещё главное