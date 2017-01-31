Для рано уволившихся сельских врачей новосибирские власти ввели наказание

Медицинский работник теперь должен вернуть часть единовременной выплаты строго в тридцатидневный срок, иначе за каждый день просрочки будет начисляться пеня

Новосибирск, , 06:52 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, согласно которому медработники, переехавшие в сельскую местность и получившие единовременную компенсацию, но уволившиеся, не отработав установленный срок, должны вернуть в бюджет часть выплаты, иначе за каждый день просрочки придется заплатить дополнительно.

Согласно региональному постановлению от 13 февраля 2012 года, медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты Новосибирской области предоставляются единовременные компенсационные выплаты.

Единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельские населенные пункты или переехавшим из другого населенного пункта.

При этом медработник обязан работать по основному мету работы в течение пяти лет. Если он отработал меньше этого срока и решил разорвать договор, то должен вернуть часть единовременной выплаты — размер возвращаемой суммы зависит от отработанного по договору сроку. Срок возврата — 30 дней после расторжения договора.

В постановлении от 24 января 2017 года указывается, что «в случае нарушения тридцатидневного срока возврата части единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорционально неотработанному пятилетнему периоду, медицинский работник обязан уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы части выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора пропорционально неотработанному пятилетнему периоду, за каждый день просрочки».

Изменения коснутся медицинских работников, которые переехали на работу в села или поселки региона в 2016 году. Также в документе отмечается, что в 2016 году денежные средства для единовременных компенсаций выделяли фонд обязательного медицинского страхования (60%) и бюджет Новосибирской области (40%).