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Полиция Нью-Йорка вводит усиленные патрули в мусульманских районах

Общество
Мусульмане относятся к действиям полиции «с пониманием»

Нью-Йорк, США, 31 января 2017, 06:15 — REGNUM  Полиция США проводит усиление патрулей в мусульманских районах Нью-Йорка, передает Reuters 31 января.

По сообщению полиции, повышенные меры безопасности введены в мусульманских районах на севере Нью-Йорка и в Нью-Джерси. Данные меры приняты в связи с нападением на прихожан мечети в Канаде.

В самой Канаде также происходит повышение мер безопасности в местах проживания мусульман, многие мечети в Квебеке и других городах взяты под охрану полиции. Сообщается, что мусульмане относятся к действиям полиции «с пониманием».

«Я думаю, что эта трагедия обострила актуальность обеспечения всех мер предосторожности», — считает Амира Элхаваби, пресс-секретарь Национального совета канадских мусульман.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 30 января вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре Квебека. В результате нападения погибли шесть человек, ранения получили 19. Подозреваемый задержан, им является гражданин Канады, франко-канадский националист Александр Биссоннетт.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в мечети Квебека устроил «поклонник Трампа и Ле Пен»

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