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Китайские чиновники потратили впустую более $2,56 млрд

Общество
Средства были выделены для борьбы с загрязнением окружающей среды

Пекин, 31 января 2017, 06:02 — REGNUM  Национальное бюро аудита КНР опубликовало отчет, согласно которому инспекторам бюро удалось установить, что более 17,6 млрд юаней ($2,56 млрд) выделенных для улучшения экологической обстановки в Китае, были нерационально и неэффективно потрачены чиновниками разных уровней.

Заявление было опубликовано вскоре после того, как сотрудники бюро составили отчеты по результатам проверок в 18 провинциях КНР. Инспекторы обнаружили, что в общей сложности 397 проектов по улучшению экологии не принесли никаких результатов, деньги на их осуществление тем не менее были потрачены, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время сотрудники бюро совместно с инспекторами из Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины начали собственное расследование в отношении ряда чиновников, чьи имена пока не сообщаются. В случае, если их вина будет доказана, материалы расследования будут переданы в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в отношении 48 крупных государственных служащих Китая в ушедшем году начаты проверки в связи с подозрениями в коррупции. Речь идет о чиновниках министерского уровня, говорится в сообщении Верховной народной прокуратуры КНР, обнародованном 9 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР около 50 чиновников министерского уровня подозреваются в коррупции

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