«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство

Буэнос-Айрес, , 05:46 — REGNUM Аргентина ужесточает миграционное законодательство — власти латиноамериканской страны упростили процедуру депортации иностранцев, совершающих преступления или находящихся под следствием, передает Associated Press 31 января.

Сообщается, что по указу президента Аргентины Маурисио Макри, «в связи с ростом преступлений, совершаемых иностранцами», внесены изменения в закон, действовавший в стране с 2003 года. По сообщению правительства, изменения необходимы, чтобы «снять бюрократические преграды» для высылки иностранцев за торговлю наркотиками, торговлю оружием и отмывание денег.

С резкой критикой ужесточения законодательства уже выступили местные правозащитники, обвиняющие правительство в «следовании по стопам (Дональда) Трампа», а также Amnesty International.

«Мы считаем, что это ошибка — говорить о явлении миграции в дискуссии по вопросам национальной безопасности и связывать мигрантов с преступниками, — говорится в заявлении Amnesty International. — Даже когда государства имеют право устанавливать правила в миграционных вопросах, они не могут нарушать права, гарантированные конституцией и международными договорами по правам человека».

Впрочем, правительство Аргентины не считает себя «последователями Дональда Трампа» и уже выступило с отрицанием обвинений в нарушении прав мигрантов.

«Вы должны провести различие между мерами… Аргентина является открытой страной, которая всегда будет за разнообразие», — считает вице-президент Аргентины Габриэла Микетти.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон запрещает въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали.

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