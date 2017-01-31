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327 новоселий отпразднуют в Николаевске-на-Амуре до конца года

Общество
Тем не менее, многие жители региона все еще проживают в аварийном и ветхом жилье

Хабаровск, 31 января 2017, 06:22 — REGNUM  В Хабаровском крае в 2017 году завершится четвертый этап региональной программы «Переселение из аварийного жилья», передает корреспондент ИА REGNUM.

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В этом году в Николаевском районе Хабаровского края построят 6 жилых домов общей площадью 5,7 тысяч квадратных метров для переселенцев из аварийного жилищного фонда.

В региональном министерстве ЖКХ рассказали, что правом переселения воспользуются, в рамках данной программы, граждане, чье жилье признано аварийным до 1 января 2012 года. В программе участвуют Бикинский, Солнечный, Комсомольский, Николаевский и Советско-Гаванский районы, а также города Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. С 2011 года в этих районах и городах возведено 46 новостроек. Дополнительно власти приобрели 83 квартиры для переселенцев из аварийного жилья на вторичном рынке недвижимости. В итоге за 6 лет действия программы удалось расселить 194 ветхих дома 30−40 годов постройки.

Между тем, в крае все еще остается немало населенных пунктов, качество жилья в которых требует пристального внимания властей. К таким можно отнести поселок Токи в Ванинском районе. Поселок возник в ходе строительства железной дороги в послевоенные годы. В 1976 году в результате страшного пожара поселок был уничтожен полностью. Людям построили двухэтажные времянки из сырого леса без удобств, пообещав в скором времени переселить в нормальное жилье. Но прошли десятилетия, а большинство жителей Токи продолжают жить в фактически непригодных для проживания домах. Бюджет маленького поселения не позволяет выполнить все необходимую документация для вхождения в различные программы по переселению жителей из ветхих домов.

В Хабаровском крае власти постепенно вводят арендное жилье, однако большой популярностью у жителей оно не пользуется.

ИА REGNUM сообщало, что по данным министра ЖКХ Михаила Меня рынок арендного жилья в РФ остается очень непопулярным. Между тем, в развитых странах такое жилье пользуется очень большим спросом. В крупных городах в таком жилище проживает до 70% горожан.

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