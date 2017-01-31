В Новосибирской области более 250 детей не смогли добраться до школ

Новосибирск, , 06:02 — REGNUM В Новосибирской области будет ужесточена ответственность за срыв работы школьных маршрутов, об этом на аппаратном совещании 30 января заявил губернатор региона Владимир Городецкий.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Евгения Ракова, на прошедшей неделе — с 23 по 30 января — из-за плохих погодных условий и образовавшихся снежных заносов и заторов на дорогах был затруднён проезд по некоторым школьным маршрутам. В результате чего 256 школьников не были доставлены к местам обучения. Причин, по мнению Ракова, тому несколько. Во-первых, дорожная обстановка, которая стала основанием для введения временного ограничения на передвижение пассажирского транспорта. Во-вторых, некоторые подрядные организации из-за недостатка техники не смогли справиться со взятыми на себя обязательствами и обеспечить своевременное выполнение работ по зимнему содержанию дорог. При этом замминистра транспорта доложил, что ситуация была проанализирована, а все подрядные организации получили рекомендации заключить договора с предприятиями и частными лицами на предоставление необходимой для очистки трасс техники.

Глава области, в свою очередь, подверг критике работу по содержанию школьных маршрутов и подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию недопустимой.

«В течение зимнего периода я уже неоднократно повторял, что ни одного сбоя в организации перевозок на школьных маршрутах в Новосибирской области быть не должно. Как только ситуация на дорогах осложняется в связи с погодными условиями, профильные структуры должны немедленно начинать работать на опережение, предпринимая все необходимые меры для того, чтобы не допустить срыва работы школьных маршрутов», — заявил Владимир Городецкий.

Губернатор также подчеркнул, что необходимо заключать контракты на зимнее содержание дорог только с теми подрядными организациями, которые выполняют взятые на себя обязательства в полной мере и обратил внимание специалистов двух ведомств — министерства транспорта и дорожного хозяйства и министра образования, науки и инновационной политики области, что следующий сбой в доставке школьников к местам обучения обернется принятием соответствующих кадровых решений.

Отметим, что в регионе подвоз учащихся в общеобразовательные школы, расположенные в сельской местности, осуществляет 512 школьных автобусов — данный подвоз организован в 405 школах, ежедневно на школьных автобусах доставляются 11 593 школьника. Протяжённость регулярных школьных маршрутов составляет 9101,44 км.

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