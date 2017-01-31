Вторник, 31 Января 2017 года
07:03:51 МСК

В Новосибирской области более 250 детей не смогли добраться до школ

Общество
Губернатор региона предупредил, что следующий сбой в доставке школьников к местам обучения обернется принятием соответствующих кадровых решений

Новосибирск, 31 января 2017, 06:02 — REGNUM  В Новосибирской области будет ужесточена ответственность за срыв работы школьных маршрутов, об этом на аппаратном совещании 30 января заявил губернатор региона Владимир Городецкий.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Евгения Ракова, на прошедшей неделе — с 23 по 30 января — из-за плохих погодных условий и образовавшихся снежных заносов и заторов на дорогах был затруднён проезд по некоторым школьным маршрутам. В результате чего 256 школьников не были доставлены к местам обучения. Причин, по мнению Ракова, тому несколько. Во-первых, дорожная обстановка, которая стала основанием для введения временного ограничения на передвижение пассажирского транспорта. Во-вторых, некоторые подрядные организации из-за недостатка техники не смогли справиться со взятыми на себя обязательствами и обеспечить своевременное выполнение работ по зимнему содержанию дорог. При этом замминистра транспорта доложил, что ситуация была проанализирована, а все подрядные организации получили рекомендации заключить договора с предприятиями и частными лицами на предоставление необходимой для очистки трасс техники.

Глава области, в свою очередь, подверг критике работу по содержанию школьных маршрутов и подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию недопустимой.

«В течение зимнего периода я уже неоднократно повторял, что ни одного сбоя в организации перевозок на школьных маршрутах в Новосибирской области быть не должно. Как только ситуация на дорогах осложняется в связи с погодными условиями, профильные структуры должны немедленно начинать работать на опережение, предпринимая все необходимые меры для того, чтобы не допустить срыва работы школьных маршрутов», — заявил Владимир Городецкий.

Губернатор также подчеркнул, что необходимо заключать контракты на зимнее содержание дорог только с теми подрядными организациями, которые выполняют взятые на себя обязательства в полной мере и обратил внимание специалистов двух ведомств — министерства транспорта и дорожного хозяйства и министра образования, науки и инновационной политики области, что следующий сбой в доставке школьников к местам обучения обернется принятием соответствующих кадровых решений.

Отметим, что в регионе подвоз учащихся в общеобразовательные школы, расположенные в сельской местности, осуществляет 512 школьных автобусов — данный подвоз организован в 405 школах, ежедневно на школьных автобусах доставляются 11 593 школьника. Протяжённость регулярных школьных маршрутов составляет 9101,44 км.

Читайте также: Только после убийства ребенка власти запустили автобус до сельской школы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
Главное сегодня
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Дмитрий Буянов«Больше бургеров — больше демократии!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
30.01.17
Бывшие белорусские оппозиционеры симпатизируют Русскому миру
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Общество
NB!
30.01.17
Назарбаев объявил начало «третьей модернизации» в Казахстане
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«Мы последние белые, Европа сдалась» — Жириновский о мигрантах
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
ещё главное