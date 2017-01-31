В кинотеатрах КНР установлен новый рекорд кассовых сборов

В первый день нового лунного года кассовые сборы в Китае составили 802 млн юаней

Пекин, , 05:23 — REGNUM Китайские кинопрокатчики сообщили о новом рекорде, установленном в первый день нового года по лунному календарю. В субботу, 28 января, кассы кинотеатров собрали 802 млн юаней ($117 млн), тем самым побив рекорд прошлого Нового года, когда сборы составили 660 млн юаней.

Самой кассовой лентой стала картина «Путешествие на Запад: Бесы наносят ответный удар» режиссера Стивена Чоу. В день премьеры эта китайская картина собрала более 356 млн юаней, став самым кассовым фильмом, произведенным в КНР. Ранее данный рекорд принадлежал другой картине режиссера Стивена Чоу — «Русалка», премьера которого состоялась в 2016 г. На текущий момент «Путешествие на Запад: Бесы наносят ответный удар» собрал уже более 730 млн юаней, пишет «Сина синьвэнь».

Абсолютный рекорд кассовых сборов в день премьеры был установлен в 2015 г. голливудской картиной «Форсаж 7», которая собрала более 401 млн всего за одни сутки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 февраля 2016 г. кинотеатры Китая заработали рекордные 580 млн юаней ($88,3 млн). Кассовые сборы в День святого Валентина стали самыми высокими за последний несколько лет.

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