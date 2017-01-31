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Российский Ил-76 помогает чилийцам в тушении самых крупных в стране пожаров

Общество
Самолет прибыл из Москвы в Сантьяго 30 января

Сантьяго, 31 января 2017, 05:01 — REGNUM  Россия оказывает помощь Чили в тушении лесных пожаров, из-за которых в стране введено чрезвычайное положение. Так, самолет российского МЧС Ил-76 уже приступил к ликвидации возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению ведомства, в понедельник, 30 января, в чилийский город Сантьяго прибыл Ил-76. Он вылетел в Чили из Москвы. Согласовав свои действия с властями страны, практически сразу российское воздушное судно приступило к тушению пожаров.

Причем самолету Ил-76 поручили ликвидацию возгораний в одном из наиболее сложных районов в населенном пункте Портесуэло. Население этого города составляет несколько тысяч человек. Задача российского воздушного судна состоит в том, чтобы защитить населенный пункт от пожара и локализовать огонь.

Напомним, что сейчас в Чили бушуют самые серьезные в истории страны лесные пожары. Они начались из-за сильной засухи. В результате власти объявили чрезвычайное положение уже в шести областях: Вальпараисо, Столичной, Либертадор-Хнераль-Бернардо-Охоггинс, Мауле, Биобио и Араукания. В результате стихии погибли уже 11 человек. В стране огнем уничтожено около 500 тыс. га леса и сельскохозяйственных угодий.

Россия направила свой самолет на тушение лесных пожаров после того, как чилийская сторона направила соответствующий запрос. После этого МЧС получило поручение от правительства.

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Пожары в Чили
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