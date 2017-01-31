Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ

Южно-Сахалинск, , 05:43 — REGNUM Ноосферный Итуруп, Сахалин в тройке криминальных лидеров России, в сахалинском селе снесут квартал старых пятиэтажек, ОНФ поставило «двойку» островным дорожникам — самые заметные события Сахалина и Курил в обзоре корреспондента ИА REGNUM.

Итуруп — как территория ноосферного развития?

В общественной палате РФ 1 февраля пройдут общественные слушания по программе «Перспективы создания туристско-рекреационного кластера на острове Итуруп, как территории ноосферного развития», — сообщило ИА Сахалинмедиа

«Ноосфера» — сфера разумного содружества человека и природы. Именно с такой позиции предполагается рассматривать развитие крупнейшего из островов Курильской гряды. Аналогичные проекты, но на Горном Алтае, в последний год уже рассматривала комиссия Общественной палаты РФ по культуре. Проекты получили поддержку Президента России.

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По результатам заседания Государственного совета по вопросам экологического развития Российской Федерации в интересах будущих поколений, ОП РФ предложила провести международную конференцию негосударственных объединений «Россия: хартия земли и устойчивое развитие».

Проект ноосферного развития Итурупа будет рассмотрен в Федеральном агентстве по туризму. Впрочем, для того, чтобы реализовать какой бы то ни было проект развития Итурупа, равно, как и других Курильских островов, необходимо решить главную проблему Курил — сделать далекие российские острова доступными для всех россиян.

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Криминальный Сахалин

Сахалинская область вошла в ТОП регионов России с самым высоким уровнем преступности, также сообщило ИА Сахалинмедиа.

«Байкал-Daily» составил рейтинг регионов РФ за 2016 год по уровню преступности. Согласно рейтингу, Сахалинская область входит в тройку самых криминальных регионов страны, «уступая» лишь Тыве и Забайкалью. На 100 тысяч человек населения там приходится 2513,5 официально зарегистрированных преступлений. Правда, доля тяжких и особо тяжких преступлений в Сахалинской области не так велика, как в других регионах, но и огромное количество беззаконий средней и небольшой тяжести чести региону не делает. Непочетное место во всероссийском криминальном рейтинге обусловлено, скорее всего, низким уровнем доходов населения, безработицей.

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Старые пятиэтажки — под снос

В сахалинском селе Шебунино много лет назад, после закрытия местной шахты, людей переселили в новые дома. Старые пятиэтажки почти 15 лет простояли пустыми, со временем стали разрушаться и представлять потенциальную угрозу, — сообщило ИА Сахалин Инфо

Сейчас объявлен тендер на демонтаж полуразрушенных зданий. Сносить ветхие дома планируется методом обрушения, потратить на это муниципальные власти Невельского района планируют 8 миллионов рублей. Снос старых домов, давно ставших пристанищем для бомжей и явно не украшавших село, местные жители восприняли с радостью.

ОНФ проверил работу дорожников

Активисты сахалинского ОНФ проверили, как убирают снег с сахалинских дорог и обочин. Ранее мэрия островной столицы отчиталась, что все недостатки в работе устранены, дороги и обочины убираются качественно. Общественники убедились, что эта информация недостоверна, сообщило ТИА Острова.

Вместе со специалистами «Центра дорожного мониторинга» Сахалинской области общественники обнаружили в Южно-Сахалинске неочищенные и обледенелые тротуары и огромные кучи снега у дорог, открытые канализационные люки. С жителем островной столицы на днях произошел вопиющий случай — мужчина провалился в один из таких люков на автомобильной парковке. Когда происшествие стало достоянием СМИ, люк все еще был открыт и в городской диспетчерской службе даже не могли ответить, когда его закроют.

По итогам проверки ОНФ направило письмо в администрацию Южно-Сахалинска.