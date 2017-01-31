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Несмотря на указ Трампа, около 900 беженцев смогут въехать в США

Общество
Уже в ближайшие несколько дней

Вашингтон, 31 января 2017, 04:38 — REGNUM  Несмотря на указ президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики, американские власти разрешили въехать в страну 872 беженцам. Причем пересечь американскую границу мигранты смогут уже на этой неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ министерства внутренней безопасности США.

Из каких конкретно стран люди, которым власти разрешили въезд, не уточняется. По сведениям источника агентства, этим 872 беженцам было выдано разрешение на въезд в США еще до подписания указа Трампом.

При этом отмечается, что 348 людям, которые уже имели на руках американские визы, в период с вечера 27 января по утро 30 января не разрешили сесть на самолет до США. Еще 200 человек получили отказ, когда уже прибыли в страну.

Также таможенно-пограничная служба в американских аэропортах проводила в это время допросы прибывших в США граждан других стран. В общей сложности допрошено было 730 человек. Почти 400 из них являются законными резидентами США.

Напомним, что 27 января Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», ужесточающий миграционную политику страны. В частности, в течение 190 дней на территорию Соединенных Штатов запрещен въезд беженцам из Сирии.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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