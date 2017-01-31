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Корреспондент RT поблагодарил все журналистское сообщество за поддержку

Общество
Он сказал, что его арест был явной ошибкой
Журналисты Журналисты

Вашингтон, 31 января 2017, 03:00 — REGNUM  Корреспондент телеканала Russia Today Александр Рубинштейн, который был задержан в США во время того, как вел репортажи с беспорядков в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа, поблагодарил все журналистское сообщество в целом и свой телеканал в частности за оказанную ему поддержку. Корреспондент пообещал, что продолжит свою работу в RT. Слова Рубинштейна приводит пресс-служба телеканала.

Журналист сказал, что рад тому, что офис окружного прокурора США признал его невиновность. По словам Рубинштейн, арест корреспондента, который выполнял свою работу, ведя трансляцию для телеканала, был явной ошибкой.

Сотрудник RT поблагодарил все журналистское сообщество, в частности Комитет защиты журналистов, организацию «Репортёры без границ» и телеканал RT America за незамедлительное сообщение об аресте его и еще двух других репортеров и их поддержке.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 января Александр Рубинштейн был задержан в Вашингтоне в ходе освещения беспорядков в день инаугурации Трампа. В отношении российского журналиста было заведено уголовное дело об участии в массовых беспорядках. МИД РФ в ответ на это выразил решительный протест.

В понедельник, 30 января, как стало известно, все обвинения с корреспондента были сняты.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура США сняла все обвинения с корреспондента RT

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