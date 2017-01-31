Вторник, 31 Января 2017 года
06:57:35 МСК

МИД Германии: Европа не может «отказаться» от беженцев из Ливии

Общество
Число беженцев из Африки за последние три года превышает 500 тыс. человек
Ливия Ливия

Берлин, 31 января 2017, 01:07 — REGNUM  Согласно заявлению, приписываемому германскому МИДу, ситуация с правами человека в Ливии является «ужасной» и Евросоюз не имеет права отстраняться от решения этой проблемы, просто отказываясь принимать мигрантов из Африки, передает Associated Press 31 января.

«Европа должна… попытаться сделать условия жизни терпимыми. Наш авторитет находится под угрозой (в Ливии — прим. ИА REGNUM )», — говорится в «меморандуме» МИД ФРГ, который приводит Welt am Sonntag.

Пресс-секретарь МИД Мартин Шефер не смог подтвердить или опровергнуть подлинность «меморандума», однако заявил журналистам Associated Press, что разделяет его положения.

«Это, конечно, верно, что ситуация с правами человека в Ливии является катастрофической, — считает Шефер. — В правах поражены самые слабые… сотни тысяч людей, которые направляются из Западной Африки к тому, что они расценивают как землю обетованную, в Европу».

Сообщается, что на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что идея возвращать мигрантов, остановленных европейскими военно-морскими силами и спасателями в Средиземном море, обратно в Ливию, может быть возможна только после того, как страна станет политически стабильной.

В настоящий момент на африканском побережье «отправки» в Европу ожидает не менее 250 тыс. человек. Согласно докладу ООН, ситуацию с соблюдением их прав, в том числе права на жизнь, действительно нельзя назвать иначе как катастрофической.

Читайте также: ООН заявляет о похищениях, изнасилованиях и пытках мигрантов в Ливии

Известно, что за прошедший год по «центрально-средиземноморскому маршруту» в Италию из африканской Ливии переместилась 181 тыс. нелегальных мигрантов. Общее число беженцев из Африки за последние три года превысило 500 тыс. человек. Лидеры ЕС планируют обсудить ситуацию с беженцами из Ливии в ходе саммите на Мальте, воторый состоится 3 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Беженцы из Ливии снова плывут в Италию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Дмитрий Буянов«Больше бургеров — больше демократии!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
30.01.17
Бывшие белорусские оппозиционеры симпатизируют Русскому миру
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Общество
NB!
30.01.17
Назарбаев объявил начало «третьей модернизации» в Казахстане
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
«Бессмертный полк»: 9 Мая – день Победы в Великой Отечественной войне
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Сергей ГуркинШизофрения: почему европолитикам легко переобуваться на лету
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«Мы последние белые, Европа сдалась» — Жириновский о мигрантах
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
Жириновский возмущен празднованием 100-летия революции
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
NB!
30.01.17
Bild: Кого Трамп уважает больше — Путина или Меркель?
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Виктория БабаеваАвторынок: в России решили изобрести летающий автомобиль
МоскваРоссия Автопром Экономика
ещё главное