На Ставрополье аптеки лишат лицензии за рост цен на лекарства от гриппа

Ставрополь, , 06:15 — REGNUM



В Ставропольском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 0,7%. С признаками простуды или гриппа к врачам обратились 14,7 тыс. человек. Грипп подтвердили у 51 заболевшего.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае ниже эпидемиологического порога на 11,2%. В Ставрополе за медпомощью обратились 2,8 тыс. человек, что на 7,9% ниже эпидпорога.

В регионе циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2), отмечаются единичные находки вируса гриппа В.

Отметим, что неделю назад заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае снизилась на 5%. Однако эпидпорог был превышен на 6,4%, в то время как две недели назад превышение составляло на 15,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение уровня заболеваемости составило 49%, отметили ИА REGNUM в Минздраве региона. Медики связывают значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в крае с ростом вакцинации от гриппа среди населения. В текущем году прививки сделали на 12% больше населения, чем в прошлом году.

Вместе с тем, в Минздраве отмечают обеспеченность всех аптек и больниц противовирусными лекарствами. Следят эксперты и за ценами на эти препараты.

Губернатор потребовал лишать лицензии те аптеки, которые необоснованно завышабт цены на противовирусные препараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпидемия гриппа на Ставрополье началась с середины декабря 2016 года. К Новому году эпидпорог был превышен почти на 50%. Однако в новогодние праздники заболеваемость снизилась вдвое. После праздников грипп снова неделю набирал обороты, после чего грипп начал терять свою силу.