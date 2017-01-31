Вторник, 31 Января 2017 года
07:03:23 МСК

На Ставрополье аптеки лишат лицензии за рост цен на лекарства от гриппа

Общество
В регионе идет снижение заболеваемости гриппом, но темпы снижения замедлились

Ставрополь, 31 января 2017, 06:15 — REGNUM  

В Ставропольском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 0,7%. С признаками простуды или гриппа к врачам обратились 14,7 тыс. человек. Грипп подтвердили у 51 заболевшего.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае ниже эпидемиологического порога на 11,2%. В Ставрополе за медпомощью обратились 2,8 тыс. человек, что на 7,9% ниже эпидпорога.

В регионе циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2), отмечаются единичные находки вируса гриппа В.

Отметим, что неделю назад заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае снизилась на 5%. Однако эпидпорог был превышен на 6,4%, в то время как две недели назад превышение составляло на 15,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение уровня заболеваемости составило 49%, отметили ИА REGNUM в Минздраве региона. Медики связывают значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в крае с ростом вакцинации от гриппа среди населения. В текущем году прививки сделали на 12% больше населения, чем в прошлом году.

Вместе с тем, в Минздраве отмечают обеспеченность всех аптек и больниц противовирусными лекарствами. Следят эксперты и за ценами на эти препараты.

Губернатор потребовал лишать лицензии те аптеки, которые необоснованно завышабт цены на противовирусные препараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпидемия гриппа на Ставрополье началась с середины декабря 2016 года. К Новому году эпидпорог был превышен почти на 50%. Однако в новогодние праздники заболеваемость снизилась вдвое. После праздников грипп снова неделю набирал обороты, после чего грипп начал терять свою силу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Дмитрий Буянов«Больше бургеров — больше демократии!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
30.01.17
Бывшие белорусские оппозиционеры симпатизируют Русскому миру
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Общество
NB!
30.01.17
Назарбаев объявил начало «третьей модернизации» в Казахстане
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«Мы последние белые, Европа сдалась» — Жириновский о мигрантах
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
ещё главное