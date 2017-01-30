Бирску — Фольклориаду, волонтёрам — книгу, детям — автобус: неделя Башкирии

Уфа, , 23:00 — REGNUM Бюджет Башкирии за 2016 год: доходов больше расходов

23 января ряд СМИ сообщил, что в правительстве Башкирии подведены итоги исполнения консолидированного бюджета региона за 2016 год. Как подчеркнула министр финансов Рида Субханкулова, республика завершила год, имея стабильную и устойчивую бюджетную систему. За 2016 год в консолидированный бюджет региона поступило160,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 11,4% больше, чем в 2015 году. В числе основных источников доходов — налог на прибыль организаций (почти 40 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (32,2 млрд) и акцизы (19,3 млрд).Из федерального центра в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов в прошлом году поступило 32,6 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета за 2016 год исполнены в объеме 150,5 млрд рублей. Это на 4% больше, чем в 2015 году. Традиционно больше всего бюджетных средств, или 70,6% расходов, направлено на выполнение в полном объеме социальных обязательств.

Владимир Путин поздравил долгожительницу

ИА «Башинформ» сообщило, что жительнице села Акъяр Хайбуллинского района Зухре Ярмухаметовой в этот день исполнилось 100 лет. С этим замечательным событием ее поздравили заместитель главы администрации района Минзаля Баймурзина, глава администрации сельского поселения Эльдар Буранбаев, директор Комплексного центра социальной защиты населения Эльвира Мамбетова, председатель Совета ветеранов района Роза Аллагулова. В доме у любимой мамы, бабушки и прабабушки, помимо официальных лиц, собрались также дети, внуки и правнуки. У долгожительницы отменная память и ясный ум, она отлично помнит времена коллективизации, становления колхозов и совхозов. Трудилась она, не покладая рук, практически всю жизнь. В послевоенные годы работала в местном отделении Сбербанка. За добросовестный труд имеет награды. В юбилейный день рождения Зухре Ярмухаметовой вручили подарки от администрации района, отдела социальной защиты, администрации сельского поселения, Совета ветеранов. Минзаля Баймурзина передала виновнице торжества поздравительное письмо по случаю столетнего юбилея от президента России Владимира Путина.

В школу через лес, массаж вместо лифта

Ряд СМИ в этот день обратился к теме доступности школ и безопасной дороги к ним. В Иглинском районе Башкирии семеро школьников из деревни Октябрьский учились в школе в соседнем селе Кудеевский. Более полутора лет ученики были вынуждены идти пешком 3 км через лес и железную дорогу, несмотря на наличие двух школьных автобусов. Оказалось, что директор школы не принимал достаточных мер по найму водителя. Подвоз учащихся возобновлен. Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности и оштрафован. В школе №103 Демского района Уфы активисты ОНФ добились создания условий для маломобильных учеников в соответствии с требованиями федеральной программы. Проблема была выявлена после обращения мамы одной из учениц, по ее словам, администрация школы финансовые средства, полученные по программе «Доступная среда», направила на другие цели. Выехав на объект, эксперты ОНФ убедились в объективности сигнала. Были приобретены массажное кресло, установлены сенсорные приспособления, оборудован кабинет ритмики. В методических рекомендациях по освоению средств по программе «Доступная среда» четко говорится, что в приоритете входная группа здания и кабинеты, которые в первую очередь посещает ребенок: гардероб, туалетная комната, столовая. Мы же увидели, что средства были потрачены на ремонт помещений, которые не могли использоваться маломобильными детьми», — рассказала член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Эльвира Аиткулова. В школе запущен лифт-подъемник, выполнены все необходимые условия по созданию безбарьерной среды.

Стали больше строить…

24 января ряд СМИ отметил, что в 2016 году в Башкирии за счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию 34 тыс. квартир общей площадью 2,7 млн кв. м. По сравнению с 2015 годом, этот показатель увеличился на3%, сообщает Башстат. На тысячу человек населения построено 663 кв. м. При этом доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками, составила 67,3% (в 2015 году — 58,4%). Ими построено 17 тыс. частных домов площадью 1,8 млн кв. м, что на15,5% больше уровня 2015 года. По объему строительства домов республика занимает среди регионов ПФО первое место. По вводу жилья на душу населения — третье место после республики Марий Эл и Ульяновской области.

… стали больше пить

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что в Башкирии за 11 месяцев прошлого года выросла розничная продажа алкогольных напитков. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, на 17,4% увеличился объем продажи вина, на 62,4% — ликероводочных изделий. Согласно исследованию, республика стала одним из немногих регионов, в котором сбыт алкоголя вырос по всем сегментам. Однако владельцы торговых сетей, наоборот, отмечают падение спроса. Восстановления уровня потребления в текущем году вряд ли можно ожидать, прогнозируют они. Заметнее всего выросли продажи некрепких алкогольных напитков (ликероводочных изделий, пива, пивных и слабоалкогольных напитков). По росту продаж пива Башкирия — абсолютный лидер по ПФО: по сравнению с аналогичным периодом 2015 года они выросли на 46,5% и составили 23 млн дкл. Почти на 50% выросло потребление пивных напитков, до 501,3 тыс. дкл. Популярностью у жителей республики пользуются более крепкие ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%. Водка по-прежнему остается одним из популярных алкогольных напитков. Так, за январь-ноябрь было продано 2,1 млн декалитров этого напитка, что на 22% выше показателя 2015 года. По объему потребления водки Башкирия заняла второе место, незначительно уступив Татарии, а по росту продаж в процентном соотношении обошла все остальные регионы ПФО.

Моногородам Башкирии дали 130 млн

Ряд СМИ 24 января сообщил, что финансирование программы развития бизнеса в Башкирии из федерального бюджета превысило 255 млн рублей. Если в 2016 году распределялось всего на эту программу 9,6 млрд рублей (республика была тоже одной из тех, кто получил наибольшее количество денег), то в этом году сокращен сам объем финансирования, получилось 5,5 млрд на всю Россию. По итогам конкурса, в котором Башкирия участвовала в январе, — а конкурс учитывает много факторов: как отработали прошлый год, что из себя представляет и как развивается инфраструктура поддержки предпринимательства, — республика на первом месте по получению софинансирования из федерального бюджета, 255,7 млн. Из полученных средств 53 млн рублей направят на создание и развитие микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования, 30 млн — на создание Центра поддержки предпринимательства. На развитие бизнеса в моногородах выделят 130 млн — по этому показателю республика заняла первое место среди всех регионов России. Добавим, в прошлом году объем федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства региона превысил 273 млн рублей.

Экспорт сократился, товарооборот вырос

25 января «Уфа-пресс» отметил, что в Башкирии экспорт сократился, товарооборот вырос. Всего в прошлом году внешнеторговый оборот региона составил более $1,4 млрд. По сравнению с 2015 годом он сократился на 18,8%.Экспорт товаров в прошлом году по сравнению с 2015 годом сократился на 22,5%, импорт на 3,8%. А вот физический объем товарооборота в 2016 году относительно 2015 года увеличился на 23,7% и составил 1,867 млн. тонн.

Примет ли Бирск Фольклориаду?

«Business FM Уфа» 25 января задалось вопросом, станет ли Бирск одним из центров проведения Фольклориады? Реализовать проект пока мешает отсутствие должной инфраструктуры, к примеру, в городе только одна гостиница, которая по многим параметрам непригодна для размещения гостей со всего мира. Но в черте города уже нет места для застройки. Однако специально для предполагаемого историко-культурного центра и гостиничного комплекса в центре Бирска держат площадку, которая освободилась после того, как снесли много ветхого жилья. Как заявили в Центре народного творчества республики, который непосредственно занимается проектом Фольклориады, пока рано говорить о возможных местах проведения мероприятия. Стоит отметить, Бирск периодически оказывается в топе городов по привлекательности для туристов. Летом 2020 года Башкирия на две недели превратится в уникальную театрализованную площадку, на которой порядка 3 тыс. артистов из более чем 60 стран мира объединятся для того, чтобы представить жителям и гостям республики свою традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство.

«Волонтеры Победы» пишут книгу

Ряд СМИ 25 января рассказал, что в Башкирии активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начали ряд встреч с участниками боевых действий в годы Великой Отечественной войны, чтобы написать о ветеранах, которые войдут в книгу «Лица Победы». По словам руководителя движения в республике Александра Юдина, встречи с ветеранами станут очередным мероприятием в рамках проекта"Лица Победы», реализуемого добровольцами с 2015 года. Волонтеры проводят встречи с фронтовиками ВОВ, собирают информацию об их боевом пути и наградах, а также проводят портретное фотографирование. Информация, собранная участниками проекта, проверяется через электронный банк документов Центрального архива Министерства обороны РФ и сводится в иллюстрированном сборнике, который накануне Дня Победы безвозмездно распространяется среди ветеранов, их родственников и музеев республики. «Лица Победы» признаны лучшим проектом в сфере гражданско-патриотического воспитании на Всероссийском форуме добровольцев в Москве в 2015 году. В 2016-м проект получил грант на Молодежном образовательном форуме «iВолга». На данный момент «Волонтеры Победы» готовят уже третье издание книги, которое станет общероссийским. В него войдут истории ветеранов из других регионов страны.

В Уфе помянут летевших в Сирию

26 января «Уфа1» сообщил, что Уфимский молодежный театр посвятит вечер памяти погибших при крушенииТу-154 над Чёрным морем. Премьера состоится 7 февраля. Башкирская труппа сыграет в Большом зале размышления в двух действиях по рассказу Мустая Карима. Перед началом спектакля в фойе артисты прочитают тематические стихи. Постановка начнется с речи ее режиссера, Ильнура Муллабаева, и минуты молчания. Часть билетов на спектакль в качестве благотворительности получат социально незащищенные слои населения: дети-сироты, инвалиды, ветераны, пенсионеры. Также спектакль смогут посетить уфимцы, потерявшие своих родных в авиакатастрофах. К таким случаям относится и известное столкновение над Боденским озером, которое произошло в июле 2002 года: практически все пассажиры были родом из Башкирии.

Бензин подорожал

Ряд СМИ в этот день отметил, что Башстат зафиксировал очередное повышение цен на бензин в Уфе. По данным выборочного еженедельного мониторингана 23 января, средняя цена дизельного топлива достигла 38,28 рубля за литр (рост по сравнению с 16 января составил 100,4%). Бензин марки АИ-92 стоит сейчас в среднем 35,09 рубля за литр (рост к уровню цен на 16 января составил 100,8%). Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в Уфе — 38,53 рубля (100,2%). Неизменной, по сравнению с прошлой неделей, осталась цена на бензин марки А-76 (АИ-80) — 33,60 рубля. Как сообщало агентство «Башинформ», на АЗС «Башнефти» в Уфе на днях подорожал бензин. Удорожание коснулось двух марок бензина — АИ-92 и АИ-92 Atum: 34,90 рубля и 35,50 рубля за литр, соответственно.

Жильё в Уфе: снимать или купить?

Ряд СМИ 26 января рассказал, как менялись цены на жилье в течение 2016 года. Как оказалось, стоимость квартир в новостройках практически не изменилась. На конец прошлого года цены были сопоставимы с ценами в конце 2015 года — 51,5 тыс. рублей за кв. метр. Стоимость за год снизились всего на 100 рублей за «квадрат». А вот на вторичном рынке происходили значительные колебания. В начале прошлого года «квадрат» стоил 54,9 тыс. рублей, в конце 2016-го на 5 тыс. рублей дешевле. Еще годом ранее цены были выше — 57,9 тыс. рублей в первом квартале и 53,6тыс. в четвертом. Аналитики также опубликовали данные по самым популярным районам Уфы для аренды жилья и озвучили среднюю стоимость квартир. Наиболее привлекательным для горожан является проспект Октября. 35% обратившихся предпочли жилье именно здесь. По мнению экспертов компании, популярность этого района связана, в основном, с хорошей транспортной доступностью. Средняя арендная ставка здесь составляет около 13 тыс.рублей. За эти деньги можно снять неплохую квартиру со стандартным ремонтом и скромным набором бытовой техники. На втором месте расположилась Черниковка — здесь жилье ищут 21% потенциальных нанимателей. Средняя стоимость аренды составляет 10 тыс.рублей. На третьем месте — Сипайлово (17%), на четвертом — торговый центр «Башкирия».В этих районах жильё в среднем можно снять за 13−14 тыс. рублей. Зелёная роща расположилась на пятом месте (7%).

Второй хлеб — пятые по России

27 января ряд СМИ сообщил, что Башкирия вошла в пятерку регионов — крупнейших производителей картофеля по итогам 2016 года. Лидером стала Воронежская область, где собрали 15,6 тысячи тонн картофеля, за ней идет Татария — 14,4 тысячи. Замкнула первую тройку Брянская область с урожаем 13,8 тысячи тонн, на четвертой строчке Красноярский край — 12,4 тысячи, и на пятом месте Башкирия, где собрали почти 10,8 тысячи тонн картофеля. Также в десятку вошли Алтайский край, Тульская, Нижегородская, Московская и Курская области. На все эти регионы пришлось свыше 35% общего объема урожая. Всего в России собрали 310 млн 301 тысячу тонн «второго хлеба».

Призрак безработицы

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что в Уфечисленность работников, предполагаемых к увольнению, составляет 918 человек. Из числа уволенных работников трудоустроены 43, причем в свои же организации. Еще четверо обратились за помощью в трудоустройстве в службу занятости. По данным на 24 января, на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе работодателя переведены 1 тыс 559 человек.

Выдворили за купюру

Ряд СМИ 27 января сообщил, что в Уфе кондуктор автобуса"Башавтотранса» в этот день утром высадила пассажирку из-за тысячной купюры. Женщина села в транспорт на остановке «Фирма «Мир» в сторону центра, но ехала недолго —ей пришлось сойти на следующем остановочном пункте — «БГАУ». Уфимка, из-за того, что не знает правил проезда в автобусе, так как редко ездит на общественном транспорте, согласилась с кондуктором, чтобы не портить настроение ни ей, ни себе, ни окружающим— вышла на ближайшей остановке. Буквально сразу подошла «ГАЗель», где на вопрос «Могу ли я расплатиться тысячной купюрой?» она получила положительный ответ, села в маршрутку и поехала на работу». По телефону горячей линии «Башавтотранса» прокомментировали, что таких правил нет — высаживать пассажиров, если они предъявляют в качестве оплаты за проезд крупную купюру, а у кондуктора нет сдачи. В соцсети этот случай вызвал бурную дискуссию. Кто-то принял сторону пассажирки, кто-то стал намекать на заказной характер опубликованного поста, но факт остается фактом — необходимая услуга отперевозчика не была получена. Это не первый инцидент, когда пассажира зимой высадили из автобуса. В СМИ уже сообщали, как в декабре прошлого года жительница Черниковки была возмущена поведением кондуктора государственного перевозчика, который, по ее словам, в 30-градусный мороз высадил из общественного транспорта, следовавшего по маршруту №75, несовершеннолетнего пассажира. Подросток без шапки был вынужден несколько километров добираться до дома пешком. По данному факту республиканский Следственный комитет организовал проверку.

Благодетель или мироед?

28 января «БСТ» сообщило, что предприниматель из Мишкинского района Башкирии установил шлагбаум перед въездом в деревню Байтурово и требовал с каждой въезжающей и выезжающей машины150 рублей. Свои действия предприниматель объяснил тем, что, вывозя лес для своего цеха, он сам расчищает сельскую дорогу от снега. Поэтому и установил плату для других жителей. Местный бизнесмен заявил, что работает один и сам содержит трактор. Мнения о решении предпринимателя разделились.

Детская тема, печальная тема

29 января ряд СМИ в очередной раз поднял детскую тему. В Уфе родители ребенка, которого воспитатели частного детсада оставили в лифте одного, намерены наказать нерадивых педагогов. Мальчик, которому всего 1 год 7 месяцев, находился в замкнутом пространстве около 10 минут. Об инциденте стало известно от консьержа многоквартирного дома, которая увидела произошедшее по видео с камеры наблюдения. По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. «Уфа1» сообщил об очередной трагедии во время катания на ледяной горке. В Уфимском районе 13-летнего мальчика на горке насмерть придавило глыбой льда. Накануне, 28 января, около 23 часов в деревне Дубки Уфимского района, дети катались на горке около водонапорной башни, с которой свисала, а затем скатилась ледяная глыба.