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«Бессмертный полк»: 9 Мая – день Победы в Великой Отечественной войне

Общество
Заявление ООД «Бессмертный полк России». Документ

Москва, 30 января 2017, 22:36 — REGNUM  

В связи с прозвучавшими в СМИ предложениями отмечать 9 Мая шествием Бессмертного полка память жертв нашего народа во всех войнах, Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» сообщает: как известно, 9 мая является государственным праздником — Днём Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому считаем необходимым 9 мая сосредоточиться на памятном и великом событии, которое объединяет абсолютное большинство нашего народа. Но если к шествию присоединятся родственники защитников Отечества, погибших в локальных конфликтах, — кто может запретить им пройти в рядах Бессмертного полка с портретом своего родного человека?! Самое важное — чтобы шествие оставалось личной семейной историей.

О взаимодействии движения «Бессмертный полк» и Русской православной церкви.

— У Движения и традиционных для нашей страны конфессий сложилось полное взаимопонимание относительно уникальных особенностей шествия в День Победы — такое же, как и с политическими партиями, к которым Движение традиционно обращается накануне шествия, — рассказал сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов. — Мы все дети солдат и, несмотря на наши различия, чтим наших отцов и дедов и храним как драгоценность завещанный нам от них День Победы. Забыть на один день различия и стать просто детьми солдат и гражданами — вот простая мысль, с которой мы уже третий год обращаемся ко всем накануне Дня Победы и шествия Бессмертного полка.

Относительно мнения Русской православной церкви о полке позиция Движения такова: это суверенное мнение Церкви. Обществу предложили дискуссию там, где отсутствует её предмет. Мнений относительно путей развития движения «Бессмертный полк», попыток осмыслить это уникальное явление современности — множество.

— Любое частное мнение остаётся частным мнением. Никаких нововведений относительно шествия нет. Оно уже стало традицией, дарит людям давно забытое чувство единения. К сожалению, само это единение и является объектом атаки со стороны сил, которым на руку раскол. Их не устраивает, что все традиционные конфессии, политические партии и общественные организации, а также любящие Родину граждане трудятся на ниве строительства общества и государства. Что на это можно сказать?.. Кто не строит, тот разрушает, — резюмировал Николай Земцов.

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«Бессмертный полк»
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