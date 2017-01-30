Декриминализация шлепков и «заигрывание» депутата Госдумы с либералами

«Челябинцы возмущены»: депутата Шаргунова обвинили в новом заигрывании с либералами. Депутату-патриоту, голосовавшему против декриминализации “закона о шлепках”, предложили разобраться в юридических аспектах, прежде чем выступать с критикой изменений в законах

Челябинск, , 22:04 — REGNUM Представители общественности Челябинска выступили с критикой позиции депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова по закону о декриминализации 116 статьи УК РФ в отношении близких лиц. Депутат голосовал во втором и в третьем чтении против поправок к закону №323-ФЗ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 27 января, после принятия Госдумой в третьем чтении закона, по которому из 116 статьи УК РФ выводятся из уголовного преследования так называемые «близкие лица». Сергей Шаргунов объяснил свою позицию в статье «Бить или не бить?», опубликованной в одном из сетевых изданий. В материале депутат от КПРФ честно признается: «я голосовал против: один из троих», и поясняет свою позицию, в которой общественники усмотрели несоответствие реальному положению вещей.

«Крайне неубедительно выглядит заявление Шаргунова: «никакого закона о «шлепках» никогда не было: речь о реальных побоях, то есть со следами». Заявление это можно быстро проверить, набрав в поисковике «116 УК РФ». При открытии текста статьи 116 УК РФ, редакция которой была введена 3 июля 2016 года Федеральным законом №323-ФЗ, можно прочесть за что карает статья уголовного кодекса: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц…». Сразу видно, что депутат ошибается, так как из текста закона видно, что побои могут быть нанесены совершенно без следов, достаточно получившему их, сказать: «испытал физическую боль», — сообщил активист общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Владимир Петухов.

Далее в статье, по словам общественника, приводится статистика, в которой показано, что в год в России погибает около 12 тыс. женщин от домашнего насилия. Однако и здесь депутат подхватил очередной миф, распространяемый либеральным сообществом, абсурдность которого очевидна. По данным МВД, в России от всех преступлений за год погибает около 9 тыс. женщин, отметил Владимир Петухов.

«Сергей Шаргунов практически безапелляционно заявляет: «давайте найдем реальные истории, когда действительно, в соответствии с законом, отбирают ребенка за то, что его кто-то отшлепал. Но ведь нет таких историй». Такое мог заявить уж совсем человек совершенно не владеющей ситуацией ни по насаждению ювенальных технологий в России, не знакомый с межведомственным взаимодействием, а главное не знающий о деятельности организаций, защищающих семьи, который как раз и борются с неправомерными случаями изъятия детей из семей. А случаи бывают разные, в том числе, и по надуманному насилию в семье», — указал активист.

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Общественник возмущен и тем обстоятельством, что во время избирательной кампании Сергей Шаргунов выставлял свою кандидатуру на одном из избирательных участках Челябинской области, а главное выдавал себя не за того, кто есть на самом деле.

«Приезжал, выступал, позиционировал себя как патриот. Я приходил на его встречи, слушал его, а получается, что он не тот за кого себя выдавал. Он рассматривает проблему с «законом о шлепках» ровно так, как ее рассматривают либералы. Этого я от Шаргунова совершенно не ожидал», — заключил Владимир Петухов.

Напомним, Сергей Шаргунов прошел в Государственную думу VII созыва по партийным спискам КПРФ. Его кандидатуру КПРФ включила в список региональной группы №2 от Республика Алтай, Бурятии, Тувы и Алтайского края. Также Шаргунов выдвинулся в Челябинской области в одномандатном избирательном округе №191. Соперниками кандидата были Валерий Гартунг от «Справедливой России» и Анатолий Литовченко от единороссов, который и победил.

Отметим, во время белоленточного движения в России в 2011—2012 годах Сергей Шаргунов выступал на митингах оппозиции. Также хорошо известен факт встречи, о чем есть ролик в интернете, в те времена одного из лидеров белоленточников Алексея Навального с Сергеем Шаргуновым и Захаром Прилепиным в одном из московских кафе. На встрече Шаргунов и Прилепин рассуждали о «болотных» волнениях, как о «ресурсе, который реально влияет на ситуацию». В итоге речь свелась о возможном взаимодействии «правой» и «левой» колонн на предстоящих протестных выступлениях. Навальный ответил «левым» писателям, что «заинтересован и приветствует любые колонны, в любом количестве, лишь бы они пришли».