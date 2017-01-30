ЕСПЧ присудил убийцам Немцова компенсации

Москва, , 21:05 — REGNUM Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому Российская Федерация должна выплатить компенсации братьям Анзору и Шадиду Губашевым, которые проходят обвиняемыми по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сегодня, 30 января, сообщил журналистам адвокат Губашевых Муса Хадисов.

Он сообщил, что его клиенты жаловались на содержание в СИЗО, а также на нарушение режима питания и применения наручников. Также Губашевых не устраивают некоторые процессуальные моменты. Как и ожидалось, ЕСПЧ встал на сторону Губашевых и вынес решение против России. Также ЕСПЧ посчитал нарушением прав обвиняемых несвоевременное рассмотрение судом их апелляционных жалоб.

В итоге ЕСПЧ присудил Губашевым компенсацию в размере €13 тысяч (по €6,5 тысяч).

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре столицы на Большом Москворецком мосту. Все предполагаемые исполнители этого убийства — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — арестованы и обвиняются по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Стоит отметить, что Российская Федерация не обязана выполнять решения ЕСПЧ.