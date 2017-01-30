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Из 21 объекта с обманутыми дольщиками в 2017 году в Ленобласти введут три

Общество
Ввод в эксплуатацию еще 5−7 проблемных новостроек также может произойти в этом году
Александр Дейнека. Мирные стройки (фрагмент). 1959 Александр Дейнека. Мирные стройки (фрагмент). 1959

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 30 января 2017, 21:07 — REGNUM  Три замороженных ранее объекта долевого строительства в Ленинградской области будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году. Об этом сегодня, 30 января, на совещании по всем проблемным объектам региона заявил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Практически со стопроцентной гарантией мы можем сказать, что официально будут введены в эксплуатацию в этом году как минимум три проблемных объекта — дома «СУ-155» в Янино, объекты компании «АСЭРП» в Горбунках и ЖСК «НовоДевяткино». Собственность оформят около 500 человек», — сказал Михаил Москвин.

По его словам, в с 2012 по 2016 годы в регионе было введено в эксплуатацию 15 многоквартирных домов, по которым ранее возникли проблемы, свои квартиры получили 2113 граждан.

Добавим, что к числу так называемых «проблемных» домов относятся дома, строящиеся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию, от участников строительства которых в администрацию Ленобласти поступают жалобы. Некоторые застройщики находятся в процедуре банкротства, на сроки и процесс которого органы государственной власти влиять не могут.

Ввод в эксплуатацию еще 5−7 проблемных новостроек также может произойти в 2017 году, но гарантии пока никто не дает. По остальным домам были озвучены варианты достройки.

Как отметили в строительном блоке администрации Ленобласти, основная сложность в процессе достройки состоит в том, что иногда на объекте все еще находится недобросовестный застройщик. В этом случае есть два пути — либо добровольная передача «недостроя» новому инвестору, либо процедура банкротства. Оба варианта требуют времени.

«Надо лучше работать, чтобы не пилить сук, на котором все застройщики сидят. Каждый недобросовестный застройщик наносит удар по всему пулу добросовестных», — заявил в ходе заседания депутат Госдумы, руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Рорссия» по защите прав вкладчиков и дольщиков Александр Сидякин.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о некоторых из этих долгостроев. Так, достройка домов в жилом комплексе «Янино-Парк» во Всеволожском районе Ленобласти должна была возобновиться 25 июня 2016 года. Компания-банкрот «СУ-155» вела проекты в 15-ти регионах РФ, в том числе и в Ленобласти. Строительство жилого массива «Янино-Парк» началось в апреле 2014 года, предполагалось возведение свыше 1440 квартир. Продажи квартир велись только на первой очереди комплекса, в которую входило 513 квартир. С апреля 2015 года строительно-монтажные работы на объектах были остановлены. Реестр договоров долевого участия по этому объекту содержит сведения о 170 дольщиках. Ситуация, связанная с завершением строительства данного жилого комплекса, находится на контроле Минстроя России.

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По ЖСК «НовоДевяткино» насчитали 229 дольщиков. В целях завершения строительства и ввода в эксплуатацию вышеуказанного многоквартирного дома был привлечен потенциальный инвестор — ООО «Фирма «Сигма» — для инвестирования завершения строительства дома.

Строительная готовность объектов компании «АСЭРП» в Горбунковском поселении составляет 95%. Одной из ключевых проблем на этом долгострое является вопрос, связанный со строительством газопроводов общей протяженностью около 400 метров. Врезка в газопровод высокого давления не выполнена.

Добавим также, в ходе сегодняшнего совещания стало известно, что до 10 февраля должна состояться рабочая встреча представителей Navis Development и компании АО «Тасмо Эригрупи» по поводу достройки ЖК «Ванино» в Низинском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти, который насчитывает 171 дольщика. Власти региона провели переговоры с 15 потенциальными инвесторами, однако наиболее вероятным для «Ванино» Михаил Москвин назвал сегодня компанию Navis Development.

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