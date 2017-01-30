В Пскове 19 школьных классов закрыты на карантин по гриппу

Псков, , 20:45 — REGNUM В Пскове 19 классов в семи школах закрыты на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, карантин объявлен в классах младшего и среднего звена.

«Решение о карантине принимается на срок до семи дней при заболеваемости свыше 20% школьников в этих классах», — пояснили в муниципальном управлении образования.

Девять классов, которые были закрыты на карантин 25 января, продолжат образовательный процесс завтра, 31 января. Ещё девять откроются 2 февраля и один класс — 3 февраля.