Власти Сингапура выразили свои соболезнования Канаде

МИД Сингапура осудил теракт в Канаде, назвав его «отвратительной атакой»

Сингапур, , 18:56 — REGNUM Президент Сингапура Тони Тан Кен Ям и премьер-министр страны Ли Сянь Лун отправили письма с соболезнованиями генерал-губернатору Канады Дэвиду Джонстону и премьер-министру Канады Джастину Трюдо в связи с терактом в исламском культурном центре в Квебеке, сообщает 30 января CNA.

Президент Сингапура заявил, что он «решительно осуждает» стрельбу в Квебеке.

«От имени правительства Сингапура я выражаю свои глубокие соболезнования семьям погибших», — написал Ли Сянь Лун.

МИД Сингапура осудил теракт в Канаде, назвав его «отвратительной атакой».

Напомним, вечером 29 января неизвестные открыли стрельбу в Исламском культурном центре Квебека, где в тот момент находились около 40 человек. Жертвами нападения стали 6 прихожан.