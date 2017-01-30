В Ярославской области создадут центр принудительных работ

Ярославль, , 18:21 — REGNUM В Ярославской области создадут исправительный центр для осужденных на принудительные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСИН по Ярославской области.

Сейчас руководство регионального УФСИН совместно с Росимуществом подыскивают подходящее помещение, где можно будет разместить двести человек. Скорее всего, центр будет располагаться в Ярославле или Рыбинске. Осужденные будут работать там, куда направит государство. А вот жить им придется в исправительных центрах. Условия там мягче, чем в колониях. В одиннадцати регионах такие центры уже созданы. До конца года появятся во всех субъектах Федерации.

«Осужденные к принудительным работам будут выполнять неквалифицированные работы, такие как облагораживание муниципальных территорий. Осужденные будут собирать мусор, восстанавливать постройки и выполнять другую общественно полезную работу. Необходимо отметить, что за добросовестное отбывание наказания осужденным к принудительным работам, отбывшим не менее одной трети срока наказания, по их заявлению на основании постановления начальника исправительного центра будет разрешаться проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр», — сказала старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Ярославской области Анна Частухина.

Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. Также осужденным к принудительным работам разрешается обучаться по заочной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр.