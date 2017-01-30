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В петербургский каршеринг вложат 5 млн евро за три года

Общество
Губернатор Северной столицы опробовал набирающий популярность сервис поминутной аренды автомобилей
Полтавченко на открытии сервиса каршеринг
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Полтавченко на открытии сервиса каршеринг

Санкт-Петербург, 30 января 2017, 18:19 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко запустил сервис поминутной аренды автомобиля под брендом «Делимобиль», передает корреспондент ИА REGNUM. После беглого осмотра сотни припаркованных на площади Островского автомобилей марки Hyundai Solaris градоначальник устроил тест-драйв одного из них. Уже сейчас машины напрокат доступны любому петербуржцу и гостю города старше 21 года и со стажем вождения более 2 лет.

Сервис представляет собой возможность арендовать авто на срок от 2 минут с помощью мобильного приложения. Как сообщил председатель совета директоров ООО «Каршеринг Руссия» Винченцо Трани, до конца года в Петербурге может появиться уже 300 таких машин, а за три года их количество может достичь 1 тысячи. Компания намерена инвестировать около 5 млн евро в петербургский каршеринг с перспективой увеличения парка и возможного перехода на электромобили из экологических и экономических соображений.

Аналогичный проект в Москве окупился за 8 месяцев, в Петербурге прогнозы окупаемости более скромные — 16 месяцев, хотя Трани рассчитывает на более скорый результат по мере роста популярности сервиса.

Приложение для смартфона или вебсайт помогут найти машину в пешей доступности, забронировать ее и оформить аренду. После того, как водитель попадет внутрь салона, у него будет еще 3 бесплатные минуты, чтобы осмотреться и проверить документы, страховку, функциональность авто. Тариф для Петербурга составляет 7 рублей в минуту, при использовании корпоративной скидки — 6 рублей в минуту. Если водитель припаркует машину у пункта назначения, но захочет, чтобы она осталась за ним по его возвращении, он сможет перевести ее в режим «Ожидание», с тарифом 2,5 рубля в минуту. Стоимость аренды автоматически списывается с банковской карты, залог не требуется.

«В Москве аналогичным сервисом уже пользуются около 1 млн человек. Уверен, что и в нашем городе он будет также востребован. Это позволяет жителям быть более мобильными, не зависеть от транспортных потоков, к тому же это повлияет на вопросы экологии и загруженности дорог, особенно в центре города. Ведь одним таким автомобилем в среднем пользуются 10 человек за день. То есть, потенциально на дорогах будет меньше машин», — заметил Георгий Полтавченко.

Винченцо Трани сообщил, что развитие сервиса будет напрямую зависеть от того, какие условия Смольный предоставит его и другим таким же компаниям по пользованию платными парковками в центре города. «Гражданин должен понимать, что он сможет найти машину в шаговой доступности, иначе он не будет пользоваться услугой», — убежден итальянец. Он добавил, что «Делимобили» можно будет встретить не только в центре, но и на окраинах Петербурга, специальные сотрудники будут не только следить за состоянием машин, но и перегонять их ближе к возможным потребителям.

«Петербург — самый европейский город России, люди здесь способны оценить экологию и экономику этого проекта. Логика в том, чтобы не иметь автомобиль в собственности, так как зачастую это сковывает, но пользоваться всеми преимуществами», — сказал Трани.

Именно из-за большего «европейского» духа Петербурга компания намерена пополнять парк электромобилями, начиная с Северной столицы, а не с Москвы, несмотря на фактическое отсутствие зарядных станций в городе. «Я знаю, что для этого есть проект, над которым сейчас работает «Ленэнерго», — пояснил бизнесмен.

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