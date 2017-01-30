В Ярославле як Лиза стала «мамой» для зубренка

Ярославль, , 17:13 — REGNUM Самка яка Лиза из Ярославского зоопарка стала ухаживать не только за своими детьми, но и за зубренком Яриком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском зоопарке. Зубры появились в парке несколько лет назад. Самец Мелитополь был привезен из Окского заповедника, самки — из Беловежской пущи.

Первый зубренок появился на свет в 2011 году, в начале 2017 года — очередной приплод. Детеныш родился у пары зубров в «Парке копытных» в ярославском зоопарке, где животные живут в условиях, максимально приближенных к реальным. Юный зубренок подружился с детёнышами яков. Шефство над детской группой взяла як по имени Лиза. Она согревает своих подопечных в морозы и закрывает от ветра, а также защищает от взрослых обитателей «Парка копытных».

Работника зоопарка заявили, что такое содружество животных не характерно для дикой природы, так как эти два вида не соприкасаются своими ареалами, это возможно только в зоопарках, парках.

«У нас это не первое такое «сотрудничество». Например, волки и медведи живут в одном вольере и ладят друг с другом. Овцы дружат с альпаками и ослами. Зубры с яками имеют общую и большую территорию, отдельные кормушки. Но все равно они предпочитают есть из одного места, постоянно находятся рядом. Зубры положительно относятся к тому, что их детёныш привязался к якам», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора зоопарка Анастасия Митягова.