Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС

Один из дополнительных контрактов по «Зенит-Арене» заключен с нарушением закона

Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России установило, что комитет по строительству Санкт-Петербурга не имел права без торгов заключать контракт на выполнение дополнительных работ на стадионе «Зенит-Арена». Об этом сегодня, 30 января, сообщила пресс-служба УФАС.

Внеплановая проверка действий комитета по строительству при заключении государственного контракта была проведена по заявлению гражданина, поступившему в антимонопольный орган из прокуратуры.

Как уточнили в УФАС, речь идет о контракте на сумму в 952 млн рублей, заключенном 20 декабря 2016 года для выполнения дополнительных работ по завершению приспособления для современного использования примыкающего к стадиону Приморского парка Победы и комплексное благоустройство западной части Крестовского острова с включением зоны первичного контроля стадиона.

Читайте также: Как в прорву: «Зенит-Арена» в Петербурге получит еще миллиард рублей

Этот госконтракт был заключен с ОАО «Метрострой» (генподрядчик строительства стадиона) как с единственным исполнителем, без проведения торгов среди нескольких претендентов, что объяснялось ссылкой на чрезвычайные обстоятельства.

«В ходе проверочных мероприятий инспекция контролирующего органа не обнаружила доказательств, действительно, свидетельствующих о каких-либо чрезвычайных ситуациях. Поэтому комитет не имел право заключать контракт с единственным исполнителем, а должен был провести торги», — говорится в сообщении Санкт-Петербургского УФАС.

Инспекция этого ведомства признала, что комитет по строительству тем самым нарушил сразу несколько пунктов статьи 93 Закона о контрактной системе.

Как отмечается, заявитель одновременно полагает, что заключение контракта без проведения торгов создало ОАО «Метрострой» преимущественные условия и исключило другие компании из числа претендентов на выполнение работ, что привело к ограничению конкуренции.

В связи с этим заявление гражданина будет дополнительно рассмотрено в рамках Закона о защите конкуренции, отмечают в УФАС. Если и здесь выявятся признаки нарушения антимонопольного законодательства, то будут предприняты соответствующие меры реагирования, пообещали в ведомстве.

Добавим, по мнению петербургской администрации, ситуация со стадионом подпадает под критерии закупки у единственного поставщика, когда «применение иных способов определения подрядчика, требующих затрат времени, нецелесообразно». Под подобные критерии, как правило, подпадают заказы на товары, работы и услуги «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства».

Читайте также: Мутко: Для адаптации «Зенит-Арены» к ЧМ потребуется до 2 млрд рублей

Напомним, что в 20-х числах декабря 2016 года, когда стадион сдавался в эксплуатацию, Смольный без проведения торгов заключил два контракта с ОАО «Метрострой» на сумму, превышающую 3 млрд рублей. Деньги пойдут на выполнение «комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований правоохранительных органов» и на введение в эксплуатацию системы безопасности и контроля доступа на стадионе.

В Смольном заверяют, что превышающая 40 млрд рублей общая смета стадиона не увеличится, поскольку новые расходы будут компенсированы за счет средств, которые Санкт-Петербург надеется отсудить у предыдущего генподрядчика, группы компаний «Трансстрой».

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный ждет приема стадиона на Крестовском острове клубом «Зенит»