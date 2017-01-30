Площадь Фиделя Кастро появится на севере Москвы

«Имя Кастро получит площадь, которая находится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц»

Москва, , 13:15 — REGNUM На севере Москвы в районе Сокол появится площадь имени лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Такое решение, как сообщил ТАСС источник в мэрии столицы, приняла городская межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц.

«Имя Кастро получит площадь, которая находится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц, — отметили в мэрии. — Рядом расположена улица Альенде, названная в честь президента Чили».

Отмечается, что в честь Фиделя Кастро могли также назвать два проезда в районе Северное Медведково, которые сейчас проектируются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер Кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 г. в возрасте 90 лет. Великий революционер и политик ХХ века находился у власти с 1959 по 2011 год. Похороны Кастро состоялись 4 декабря, прах команданте был захоронен рядом с мавзолеем Хосе Марти, великого поэта и революционера XIX века, погибшего в войне за независимость Кубы от Испании.