В России создадут Военно-историческую библиотеку Генштаба ВС Общество Учреждение будет разрабатывать и реализовывать меры по информированию о военно-исторической деятельности ВС РФ

Москва, , 12:53 — REGNUM В Российской Федерации в ближайшее время создадут Военно-историческую библиотеку Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) страны. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Создать федеральное казенное учреждение «Информационный историко-научный центр — Военная историческая библиотека Генерального штаба ВС РФ», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Ожидается, что учреждение будет разрабатывать и реализовывать меры по информированию о военно-исторической деятельности ВС РФ, повышению авторитета и престижа военной службы, а также сохранению и приумножению патриотических традиций.

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