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800 человек подписали петицию в защиту архангельской организации «Этас»

Общество
Организаторы обращения просят оставить помещение, которое они занимают с 1999 года за ними

Архангельск, 30 января 2017, 12:52 — REGNUM  Петиция, размещенная в интернете, направлена главе области Игорю Орлову и мэру города Игорю Годзишу. Сейчас ее подписали более 800 человек.

«Просим продлить арендные отношения мэрии г. Архангельска с Архангельской региональной молодежной экологической общественной организацией «Этас» и ставить за этой организацией аренду помещения (здания бывшей теплицы) по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 18, к. 3. Это помещение уже в течение 17 лет используется в качестве офиса организации. Когда-то оно было построено руками самых первых волонтеров на месте развалин бывшей школьной теплицы. На данный момент мэрия планирует выселить общественников и передать это помещение в собственность школы № 36. Директор школы № 36, Коптева Ольга Александровна, отказывается сотрудничать с «Этас», о своих планах на это помещение не сообщает и практически не идет на контакт», — говорится в обращении активистов.

Как сообщили волонтеры, позже им было предоставлено на выбор несколько вариантов, но все они не подходят для штаба экологической организации.

«Мы не понимаем, почему мы должны покинуть помещение, которое сами восстанавливали буквально по крупицам, — говорят они. — Но при адекватном ответе, мы готовы рассмотреть все возможности».

Пока интернет-петиция собирает все больше людей в поддержку экологов, а вариант размещения так и не найден.

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