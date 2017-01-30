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На Урале более десятка домов Верхотурья на 20 дней остались без воды

Общество
Также областные власти заверили, что хозяйственный конфликт вокруг городских котельных не оставит жителей Верхотурья без тепла
Эдгар Дега. Мытьё. 1886 Эдгар Дега. Мытьё. 1886

Екатеринбург, 30 января 2017, 12:09 — REGNUM  На Среднем Урале в 14 многоквартирных домах, трёх школах и детских садах, а также в районной больнице Верхотурья на протяжении 20 дней отсутствовало снабжение холодной водой. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Авария на трубопроводе произошла ещё 6 января 2017 года. В результате многоквартирные дома и социальные объекты, расположенные в центре города Верхотурье, остались без холодной воды. Уже 10 января в ходе надзорных мероприятий было установлено ответственное юридическое лицо и направлено исковое заявление в суд с требованием устранить аварию.

«На момент рассмотрения искового заявления 26 января 2017 года указанные потребители централизованным способом холодной водой обеспечены не были», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ремонтные работы, которые осложнились тем, что после аварии разморозилась часть сети водоснабжения, закончились только вечером 27 января, и подача холодной воды была восстановлена.

Напомним, что ранее стало известно о возможных проблемах в Верхотурье с теплоснабжением, которые могут начаться в первые дни февраля. По данным местных изданий, компания «УралТЭК» может прекратить обслуживание 14 котельных в городе, оставив без тепла 90% жилого фонда. Проблема возникла из-за хозяйственного конфликта между поставщиком тепла и администрацией Верхотурья. С начала февраля заканчивается контракт на аренду муниципальных котельных, и компания должна прекратить их эксплуатацию, передав в ведение мэрии.

Проблемы возникла после того, как поставщик тепла обратился в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) с заявлением о повышении тарифов на теплоснабжение. Однако власти города сочли их слишком высокими и обжаловали решение РЭК в Федеральной антимонопольной службе.

В свою очередь, областные власти заявляют, что теплоснабжение не прекратится, так как эта обязанность перейдёт в ведение администрации муниципалитета, сообщает Znak.com.

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