Останки советского солдата отправлены из Эстонии в Казахстан

Таллин, , 11:42 — REGNUM 29 января в Кохтла-Ярве (северная Эстония) прошла официальная церемония передачи сотрудникам консульства Казахстана останков советского солдата Николая Сорокина, погибшего в 1944 году при освобождении Эстонии от немецко-фашистских войск. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 января, сообщило эстонское издание Postimees, отметив, что личность погибшего удалось идентифицировать по найденной рядом медали «За отвагу».

Передачу останков организовал эстонский военно-исторический клуб FrontLine, руководитель которого Андрей Лазурин отметил, что большую помощь оказали Министерство обороны и Министерство иностранных дел Эстонии. Финансовые затраты покрыл российский предприниматель Грачья Погосян.

Из Кохтла-Ярве останки воина доставят в Санкт-Петербург, откуда он отправится домой — в Казахстан. 1 февраля торжественные мероприятия пройдут в Астане. Похоронен Николай Сорокин будет в городе Семей рядом с супругой Огородниковой Антониной Павловной, скончавшейся в 1969 году.

Установлено, что Николай Сорокин участвовал в прорыве блокады Ленинграда и погиб в 1944 году под поселком Сиргала в Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония).