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Триста рублей за сквозной проезд: ЗСД в Петербурге целиком станет платным

Общество
Трасса позволяет объехать город по меридиану за 20 минут
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Санкт-Петербург, 30 января 2017, 11:46 — REGNUM  Временный бесплатный проезд по Центральному участку трассы ЗСД, открытому в начале декабря 2016 года, завершается. С ноля часов 4 февраля на этом участке начнется взимание платы, и сквозной проезд по ЗСД целиком будет платным. Для мотоциклов и легковых машин он обойдется в 300 рублей при оплате наличными. Но можно сэкономить с помощью транспондеров.

Как сообщило ООО «МСС», эксплуатирующее ЗСД, с 4 февраля для разовых пользователей ЗСД вводятся пять тарифных зон и устанавливается базовый тариф. «Стоимость проезда каждой из тарифных зон составляет 60 руб. для транспортного средства 1 класса», — отметили в МСС. К 1-му классу как раз отнесены легковые машины и мотоциклы.

При этом базовый тариф для тех, кто платит наличными, действует круглосуточно, а льготный тариф «Ночь» отменяется. Зато появляется ночной базовый тариф «Транспондер», действующий при поездках, совершенных в период с 00:00 до 05:59. Стоимость проезда в это время будет ниже, чем днем, на 50% — но только при наличии транспондера.

Тем самым еще более выгодным становится использование этих устанавливаемых на автомобиль электронных устройств, позволяющих автоматически списывать плату за проезд по ЗСД. В дневное время они позволят водителям сэкономить от 10% до 15% по сравнению с оплатой наличными.

Для крупногабаритных внедорожников, стандартных автобусов и двухосных грузовиков сквозной проезд по ЗСД с 4 февраля обойдется в 500 рублей (здесь и далее — тариф при оплате наличными), для автомобилей с прицепом, крупных грузовиков и больших автобусов — в 650 рублей, для автопоездов, тягачей с многоосным прицепом — в 850 рублей.

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Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.

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Создание сети платных автомобильных дорог в России
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