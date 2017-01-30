Урожай шишек, воздухоплавание и новый парк княгини: обзор тамбовских СМИ

Тамбов, , 11:17 — REGNUM «Молдавские ведомости» опубликовали материал о переселении соотечественников в Тамбовскую область. Регион вошел в число первых 12 пилотных субъектов РФ, которые приняли участие в реализации Государственной программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом (утверждена указом президента РФ от 22 июня 2006 года № 637). В области была разработана региональная программа, и уже в декабре 2007 года прибыли первые соотечественники.

В программе переселения участвует вся территория Тамбовской области. С начала реализации программы в регион переселилось 10 тыс. соотечественников, из них более 60% — в возрасте до 40 лет. В основном это русские — 50%, и украинцы — 30%. Есть также армяне — 6%, узбеки — 4%, таджики, молдаване, татары — от 2 до 3%, на представителей других национальностей приходится 1,3%.

Помимо выходцев из ближнего зарубежья, среди новых сограждан есть и бывшие граждане Германии, Бельгии, Израиля.

В публикации поясняется, что Тамбовская область привлекательна своим выгодном географическим положением, так как находится в центре европейской части России на пересечении транспортных магистралей. Не в последнюю очередь важна и благоприятная экологическая ситуация: в течение ряда лет область занимает первое место в РФ в рейтинге экологической безопасности.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин включен в состав высшего совета партии «Единая Россия». Всего в него вошли 90 кандидатур. При формировании руководящих органов партии учитываются результаты избирательной кампании в Госдуму в 2016 году и «уровень поддержки партии» в регионах, пишут «Известия».

В рамках года экологии «Тамбовская жизнь» рассказала о планируемом благоустройстве парке княгини Оболенской в Кирсановском районе. Стоимость работ составит около 2 млн рублей. Председатель областной думы и руководитель рабочей группы Евгений Матушкин сказал, что направил письмо губернатору Александру Никитину с просьбой выделить средства из областного бюджета на эти цели. Работы в парке, который является особо охраняемой природной территорией, можно будет начать уже весной после паводка.

Издание напоминает, что на территории села Ира-Ленинское располагалась усадьба дворянского рода Нарышкиных, последней владелицей которой стала Мария Рейтерн (1861−1929), урождённая Нарышкина. С 1878 года она была замужем за князем Оболенским-Нелединским-Мелецким (1850—1913), с которым они развелись в 1897 году. Ее второй брак был заключён с генерал-майором Александром Максимовичем Рейтерном (1849—1915). Именно в честь нее парк называют парком княгини Оболенской.

Кроме того, ранее на рабочем заседании был поднят вопрос о возможной судьбе шести сохранившихся домов Ирской коммуны, которые располагаются, в том числе, и на территории парка. Этот комплекс в перспективе должен стать туристической достопримечательностью, своеобразным «парком советского периода».

На Тамбовщине в 2017 году планируют нарастить на 6% инвестиции в основной капитал. В прошлом году объем инвестиций составил 117 млрд рублей. Всего сейчас в области «на разной стадии завершения» находится 280 инвестпроектов, сообщает «Коммерсант. Черноземье». Основные отрасли, которые по-прежнему определяют достижения экономики региона, — это сельское хозяйство и строительство. Сегодня только в аграрной сфере 23 инвестпроекта смогут внести свой существенный вклад в экономику региона.

Тему об инвестпроектах продолжил «Тамбовский курьер». Объем инвестиций — один из самых важных показателей, который позволяет говорить об эффективности управленческой деятельности, подчёркивают региональные власти. «Именно от инвестиционного вклада в экономику зависят валовый региональный продукт, налоговые поступления в бюджет, создание новых рабочих мест с достойной зарплатой, а, значит, и дальнейшее поступательное развитие Тамбовщины», — сказал губернатор Александр Никитин.

Отметим, в настоящее время в регионе реализуются 280 инвестпроектов, которые находятся в разной стадии завершения. Губернатор, говоря о значимости и необходимости увеличения эффективности инвестиционной деятельности, особо подчеркивает роль руководителей, которые призваны проявлять больше инициативы в деле создания благоприятного инвестиционного климата в регионе, вывести работу с инвесторами на новый качественный уровень, понимая, что от создания благоприятных условий для прихода потенциальных инвесторов зависит благосостояние жителей области.

Тамбовская область на условиях софинансирования получит на благоустройство дворов 214 млн рублей. Из них 209 млн направят на озеленение и создание рекреационных зон. На реализацию проекта «Парки малых городов» предусмотрено 5 млн рублей, 31 млн рублей будет выделено из областного бюджета, информируют «Известия».

О богатом урожае шишек на Тамбовщине информирует «Глас народа». Работники лесного хозяйства области этой зимой собрали 35 тонн шишки сосны. При переработке лесосеменного сырья лесоводы получат около 350 кг семян. Около 30 кг из них — семена растений с улучшенными наследственными свойствами. Издание напоминает, что средняя годовая потребность лесного хозяйства области как раз и составляет 350 кг семян сосны.

Все полученные в этом году семена высокого (1 и 2 класса) качества. Заготовленное лесосеменное сырье переработано и рассушено на шишкосушилках Моршанского и Рассказовского лесхозов. В области на специализированных складах постоянно хранится двухгодичный запас мелкохвойных лесных семян (сосны обыкновенной) — 1100 кг. Это дает возможность работникам лесного хозяйства даже в неурожайный год иметь необходимое количество семян для посева в лесных питомниках.

«Тамбовский курьер» сообщил о федеральной поддержке театров Тамбова и Мичуринска в рамках нового проекта единороссов «Театры малых городов». Тамбовская область планирует принять в нем участие, заявив на получение федерального финансирования два театра: Мичуринский драматический театр и Тамбовский молодежный театр. В случае утверждения заявки регион может получить на реализацию проекта 8,2 млн рублей на улучшение материально-технической базы театров, а также на постановку новых спектаклей. Условиями проекта предусмотрено софинансирование из бюджетов субъектов. Планируется, что из областного бюджета может быть выделено около 911 тыс. рублей.

Газета напоминает, что «Театры малых городов» — один из четырех новых партийных проектов, которые начнут реализацию уже в этом году. Тамбовская область планирует принять участие и в других проектах: «Городская среда», «Парки малых городов» и «Местный дом культуры».

В Тамбовской области появилась федерация воздухоплавания. По замыслу учредителей, она должна объединить всех тех, кто интересуется и увлечен полетами на воздушных судах легче воздуха, проще говоря — на воздушных шарах. По словам активиста воздухоплавания, аэронавта, бронзового призера чемпионата ЦФО Ивана Белых, основная цель федерации — проведение областных соревнований по воздухоплаванию в области, пишет «Тамбовская жизнь».

В настоящее время воздушных шаров в области всего два, а у федерации впереди еще не только поиск спонсоров, но и набор и обучение измерительной команды, организация других мероприятий в регионе. А еще есть мечта — создать воздушный шар с символом области — Тамбовским волком для представления области в других регионах.